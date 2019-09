Victor Ponta îi propune Vioricăi Dăncilă două variante pentru funcția de comisar european

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că în vară i-a propus Vioricăi Dăncilă să le nominalizeze pe Corina Crețu sau Ramona Mănescu pentru funcția de comisar european, dar aceasta a refuzat și a mers cu Rovana Plumb. Acum, Ponta îi înaintează alte două propuneri: Corina Crețu sau Luminița Odobescu.

”In luna August i-am propus Vioricai Dancila sa o sustinem toti pe Corina Cretu pentru un nou mandat de Comisar European - cu sanse majore de a avea un portofoliu foarte bun si functia de vicepresedinte ( dat fiind experienta deja acumulata in primul mandat) ! Sau, eventual, pe Ramona Manescu ( pe atunci membru Alde).

Am fost refuzat si a mers mai departe cu Rovana Plumb - o propunere, iata, fara succes!

Azi ii propun public din noua sa o nominalizeze pe Corina / sau Ramona / sau Luminita Odobescu! Cat mai rapid !

Ps - ultima data cand am verificat eu nu indeplinesc conditia de gender necesara / si am inca multa treaba in Romania ( va reamintesc ca am fost ales europarlamentar pe lista ProRomania si am cedat mandatul in favoarea lui Mihai Tudose)!”, scrie Victor Ponta.