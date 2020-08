Victor Ponta: În România, cazurile de Covid-19 scad sau urcă în funcție de interesul politic al Guvernului

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că în România cazurile de coronavirus scad sau urcă în funcție de interesul politic al PNL și asta pentru că s-a dispus să fie obligatoriu alegeri locale pe 27 septembrie.

”Romania a ramas singura tara europeana in care numarul de teste Covid 19 ( implicit numarul de cazuri) creste si scade in functie de interesul politic al Guvernului / Guvern care nu se sinchiseste de sanatate si educatie - doar de Alegeri !

Ce rost mai are prezentarea acestor cifre care, evident deja pentru toata lumea , se “umfla” si se “dezumfla” dupa niste criterii si interese extrem de neclare???

Stim toti ca s-a DISPUS sa fie Alegeri Locale pe 27 Septembrie- oricate cazuri si cu orice risc / ca sa nu mai piarda multe voturi PNL cu prostiile si hotiile facute la guvernare/ si sa foloseasca primarii transferati de la PSD pana se dezmeticesc oamenii ! Asta stim toti - si cazurile vor scadea prin decizie politica - iar dupa 27 Septembrie o sa numaram imbolnavitii si decedatii din vina lui Orban!

Am vazut azi 825 de cazuri dupa ce zilele trecute erau mereu intre 1.300 si 1.400 ! Am spus gata : a rezolvat Orban Pandemia - ne indreptam spre o scadere clara si constanta! Dupa care vad ca doar 6.460 de teste ( in zilele precedente erau constant 24.000) / pe matematica simpla : daca faceau 24.000 de teste ieseau cam 3.000 de cazuri noi !

Nu stim cum stam cu adevarat cu Sistemul de Sanatate ( cati oameni mor de alte afectiuni pentru ca nu pot fi tratati daca nu au Covid) / nu stim cum incepem Scoala / ingropam definitiv firmele romanesti din HORECA, agricultorii afectati de seceta si industria alimentara!

Dar ei vor ALEGERI! Cum au vrut si in Martie - in loc sa ia masuri! Si , pe urma, ne-au inchis in case”, scrie Victor Ponta.