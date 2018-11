Victor Ponta intră la rupere după ultima mutare a Guvernului: 'Acuz! Rechizitoriul trebuie să înceapă azi - vă prezint prima probă' / DOCUMENT INCENDIAR

Liderul Pro România Victor Ponta iese la atac după ce Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, Ordonanţa de urgenţă pentru înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI).

Documentul-bombă care aruncă în aer OUG privind înfiinţarea Fondului Suveran de Investiții! Ministerul Justiției a spus-o clar: Ordonanța este neconstituțională

„ACUZ !

Rechizitoriul impotriva celor vinovati de constituirea Fondului Suveran de Investitii (cel mai mare jaf din avutia Romaniei din ultimii 100 de ani ) trebuie sa inceapa de azi! Si azi va prezint primele dovezi - documentul oficial prezentat ieri 15 Noiembrie Guvernului de catre Ministerul Justitiei in care se arata ca Ordonanta este NECONSTITUTIONALA!

Fac precizarea ca Liviu Dragnea nu a semnat nicaieri - este doar un instigator/ cei bagati in fata si care si-au pus semnatura pe aceasta ordonanta ( din prostie, lacomie sau lasitate) sunt vinovati de subminarea economiei nationale , tradare, abuz in serviciu si vor petrece multi ani in fata justitiei!

Acum vreau insa sa va explic cat mai simplu despre ce este vorba ; si sa va prezint prima proba ( in sens juridic) a infractiunilor comise!

Poporul Roman a construit timp de peste 50 de ani, prin munca sa , inca din vremea comunismului, o baza economica absolut necesara unei natiuni.

O parte importanta din acesta economie a tarii s-a “privatizat”, s-a “restructurat” sau pur si simplu a disparut dupa 1989 - dar inca a ramas mult in Hidroelectrica , Transgaz, Romgaz, Aeroportul Otopeni, Portul Constanta, Posta Romana, Compania Energetica Oltenia samd. Aceste companii valoreaza peste 25 de miliarde de euro daca am vrea sa le vindem - dar de fapt inseamna o baza economica esentiala pentru supravietuirea natiunii!

Liviu Dragnea a fost abordat inca din 2016 de grupuri de interese economice din afara tarii care si-au aratat interesul in a prelua aceste companii fara insa sa participe cu bani la listari sau privatizari : pe bani putini si spagi mari , ca in tarile bananiere!

Prin Fondul Suveran infiintat de Guvernul Romaniei se realizeaza urmatoarele obiective contrare intereselor strategice ale Romaniei :

1. Toate aceste companii detinute de Statul Roman se scot din administrarea Guvernului si trec la niste structuri de conducere private numite pe o perioada de 9 ani

2. Conducerea privata a Fondului este numita pe 9 ani de Dragnea ( cu semnatura lui Teodorovici) fara niciun criteriu profesional sau de integritate - doar “teldrumisti” credinciosi

3. Aceste structuri private de conducere NU pot fi controlate nici de Curtea de Conturi, nici de Guvern sau Parlament/ practic Boardul nu da socoteala nimanui din Romania si nu poate fi schimbat de nimeni timp de 9 ani

4. In plus fata de administrarea Companiilor se vor mai da direct de la Bugetul de Stat 9 miliarde de RON pentru cheltuieli de infiintare ( adica o suma cu care se puteau face 8 spitale regionale sau autostrada Comarnic - Brasov)!

5. Fondul Suveran nu poate face prcatic nicio investitie in 2019-2020 din cauza faptului ca toate profiturile Companiilor au fost luate deja la Buget ca sa acopere deficitul - adica minim 2 ani Fondul cheltuie banii pe salarii, secretare, soferi, masini, sedii, deplasari in strainatate si alte prostii si hotii

6. Conducerea privata a Fondului are dreptul “sa vanda participatiile Statului” la respectivele Companii “prin derogare de la legile privatizarii” / adica vor vinde direct si netransparent actiunile Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni, Transgaz catre cei cu care a vorbit Dragnea inca din 2016!!!

7. Dupa 9 ani ( in 2028) vom vedea ce a mai ramas si ce mai recuperam din aceste companii

Sperand sa scape de Justitie au incercat sa voteze in Parlament o lege care sa ii protejeze - dar CCR a declarat legea neconstitutionala / si atunci au decis sa dea Guvernul Ordonanta de Urgenta ( adica tot o lege)!!!

Ieri insa Ministerul Justitiei a explicat in documentul oficial pe care il atasez de ce Ordonanta este neconstitutionala- si Ministrul Finantelor a trimis documentul la Secretariatul General ( ca sa se spele pe maini) - si totusi Ordonanta s-a adoptat!!!

Fac precizarea ca ProRomania va folosi toate caile legale pentru oprirea acestui furt fara precedent si tragerea la raspundere a celor vinovati !

Dar nu putem singuri - cine mai crede in Romania si in viitorul nostru trebuie sa ni se alature!”, scrie Ponta, pe Facebook.