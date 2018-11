Documentul-bombă care aruncă în aer OUG privind înfiinţarea Fondului Suveran de Investiții! Ministerul Justiției a spus-o clar: Ordonanța este neconstituțională

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, Ordonanţa de urgenţă pentru înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI). Victor Ponta reacționează vineri, dezvăluind că Ministerul Justiției a explicat într-un document oficial că Ordonanța este neconstituțională.

Victor Ponta intră la rupere după ultima mutare a Guvernului: 'Acuz! Rechizitoriul trebuie să înceapă azi - vă prezint prima probă' / DOCUMENT INCENDIAR

„Rechizitoriul impotriva celor vinovati de constituirea Fondului Suveran de Investitii (cel mai mare jaf din avutia Romaniei din ultimii 100 de ani ) trebuie sa inceapa de azi! Si azi va prezint primele dovezi - documentul oficial prezentat ieri 15 Noiembrie Guvernului de catre Ministerul Justitiei in care se arata ca Ordonanta este NECONSTITUTIONALA!

Fac precizarea ca Liviu Dragnea nu a semnat nicaieri - este doar un instigator/ cei bagati in fatasi care si-au pus semnatura pe aceasta ordonanta ( din prostie, lacomie sau lasitate) sunt vinovati de subminarea economiei nationale , tradare, abuz in serviciu si vor petrece multi ani in fata justitiei! (...)

Ieri insa Ministerul Justitiei a explicat in documentul oficial pe care il atasez de ce Ordonanta este neconstitutionala- si Ministrul Finantelor a trimis documentul la Secretariatul General ( ca sa se spele pe maini) - si totusi Ordonanta s-a adoptat!!!”, atrage atenția Victor Ponta pe Facebook, atașând documente în acest sens.