Victor Ponta: 'Iohannis se ocupă de NATO, Ciucă de Ucraina, focile sunt fericite, ceilalți tăcem din gură'

Fostul premier Victor Ponta semnalează, într-o postare pe Facebook, faptul că în timp ce culturile românești sunt compromise din cauza secetei, câmpiile maghiare sunt verzi pentru că Ungaria folosește apă importată din România.

„In 2014 am adoptat o Lege speciala pentru irigatii si am lansat ( impreuna cu Daniel Constantin- Ministrul Agriculturii) Programul National de Investitii in Irigatii. Tot in 2014 , dupa ce am scazut TVA la produsele alimentare de la 24% la 9% aveam balanta pozitiva la alimente ( adica exportam mai mult decat importam) . Doar ca in 2105 “ s-a decis” ca noi nu facem bine - si ca trebuie sa vina altii sa faca “lucrul bine facut”. “Focile” au aplaudat fericite in Piata . Asa ca lucrari si investitii in irigatii nu s-au mai facut. Ca nu cumva sa gasim in supermarket si mancare romaneasca - sau nu cumva sa oprim importurile de mancare din alte tari - sau nu cumva sa reziste prea mult pe piata producatorii romani! Hai ca ne e bine - Dl Iohannis se ocupa de NATO , Dl Ciuca de Ucraina - focile sunt fericite - ceilalti tacem din gura!”, a scris Ponta, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.