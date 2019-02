Victor Ponta JUBILEAZĂ, după o victorie în Parlament: Am crăpat obrazul gros al șefilor PSD și ALDE

Liderul Pro România, Victor Ponta, jubilează după ce în Comisiile reunite de Buget s-a ținut cont de propunerea Pro România, iar banii de la partidele politice au fost tăiați și direcționați către sănătate.

”PRO Romania a obtinut o victorie importanta (desi nu completa) - dupa ce am depus amendamente si am luptat cu toate armele posibile / dupa ce luni mi-au respins total propunerea de realocare a banilor dati la Partide catre educatie si sanatate/ aseara am “crapat obrazul gros” al sefilor de la PSD si ALDE / au cedat 140 de milioane de lei ( din cei peste 400 ) pe care ii pusesera in Buget pentru partidele politice!

Este doar un sfert de victorie - dar e importanta! Trebuie sa luptam in continuare ca si restul de 270 de milioane de lei sa fie folositi pentru oameni si nu pentru Partide - batalia noastra va continua!