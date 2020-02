Victor Ponta l-a citit pe Klaus Iohannis: 'Propun un premier adevărat, nu un fake' + Votul pentru învestirea lui Ludovic Orban nu va avea loc

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat că cei doi preşedinţi ai Camerelor Parlamentului au dreptul să sesizeze Curtea Constituţională privind criza politică, iar un scenariu este ca în momentul în care Ludovic Orban va cere votul de învestitură, în sală să nu fie cvorum. Ponta mai crede că preşedintele Klaus Iohannis va nominaliza un alt premier care să formeze guvernul în jurul PNL.

”Vor folosi prerogativa legală pe care o au, cei doi preşedinţi de Camere, au dreptul să sesizeze Curtea Constituţională. Din punctul meu de vedere, sesizarea ar fi corectă pentru că nu poţi să nominalizezi un candidat la funcţia de prim ministru care nu are niciun suport, niciun partid politic care să anunţe că îl votează. La Orban nu există niciun partid care să îl voteze. PNL a anunţat că nu îl votează, USR nu îl votează, noi nici atât. După ce Curtea Constituţională se va pronunţa, nu ştiu când, peste o săptămână, două, trei, patru, cinci, după aceea, Birourile Permanente reunite, în care PSD are majoritate, urmează să stabilească un calendar, după o săptămână, două, trei, patru”, a declarat Victor Ponta la Realitatea Plus, joi seara.

Ponta mai spune că Orban va fi în stuaţia în care va cere vot de neîncredere pentru miniştri săi.

”După care are loc şedinţa în care domnul Orban va veni şi va spune: ”Am venit, dar vă rog să nu mă votaţi şi pe oamenii ăştia de aici, din bancă, că o să îi pună să facă pe miniştri, să nu îi votaţi că sunt nişte catastrofe, votaţi împotrivă”. Vor vota împotrivă, dacă ajung la vot, PNL şi USR, dar nu sunt destui. Trebuie să fie în sală 234 de oameni. Dacă nu sunt în sală 234 de oameni şi stăm pe hol, ca să arătăm că suntem la muncă, dar nu suntem de acord cu acest gir, se reprogramează şedinţa”, a spus Victor Ponta

Liderul Pro România crede că primul scenariu este prelungirea crizei.

”Primul scenariu este o prelungire a crizei, este o tărăgănare până când domnul Iohannis va zice ”ok, înţeleg că nu pot să fac chestia cu Orban, veniţi din nou la consultări şi vă propun un prim ministru serios de data aceasta, nu un fake. Propunerea cu Orban acum este un fake””, a spus Ponta.

Al doilea scenariu este cel în care preşedintele Iohanis nominalizează un premier care să formeze guvernul în jurul PNL, spune Ponta.

”Domnul Iohannis va intra la planul B pe care l-a şi anunţat, a zis ”Dacă nu reuşesc cu anticipatele, atunci trec la formarea unui guvern în jurul PNL. Propun un premier adevărat, nu un fake”. Între timp, din această prostie pe care a făcut-o guvernul Orban, am rămas fără alegeri în două tururi şi fără preşedinţi de consilii judeţene, pierdem şi alegerile anticipate pentru că te-ai jucat de-a Orban.Un plan atât de prost era greu să îl concepi”, a mai declarat liderul Pro România.

Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe Ludovic Orban pentru funcţia de premier.