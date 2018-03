Victor Ponta, la inaugurarea noii Săli a Sporturilor din Târgu-Jiu. Parlamentarii PSD, marii absenţi de la eveniment

Noua Sală a Sporturilor din municipiul Târgu-Jiu a fost inaugurată, duminică, de primarul Marcel Romanescu şi deputatul Victor Ponta, de la eveniment lipsind toţi parlamentarii PSD din judeţ, dar şi autorităţile locale şi judeţene şi prefectul.

Alături de primarul municipiului şi de fostul premier, la tăierea panglicii au luat parte şeful Direcţiei Judeţene de Sport (DJS), Horaţiu Gorun, şi preşedintele PNL Gorj, deputatul Dan Vâlceanu, scrie AGERPRES.



La eveniment urmau să participe fostul edil al oraşului, Florin Cârciumaru, în prezent senator PSD, în mandatul căruia au fost demarate lucrările la respectivul obiectiv, toţi parlamentarii de Gorj, viceprimarii municipiului, preşedintele Consiliului Judeţean, prefectul şi alte autorităţi.



Marcel Romanescu a precizat că a invitat la inaugurare atât factorii de decizie de la momentul demarării lucrărilor de modernizare a Sălii Sporturilor, în 2012, cât şi pe cei din prezent.



"Este o sală începută pe perioada domnului Cârciumaru şi a domnului Ponta şi a mai multor reprezentanţi ai administraţiei publice naţionale şi judeţene din acea perioadă. Eu nu am făcut decât oficiile de gazdă, sunt persoana care a trebuit să inaugureze această sală în calitatea de primar. Mai mult decât atât, am invitat la această inaugurare toţi factorii de decizie din acea perioadă şi toţi factorii de decizie din acest moment. Mi-am dorit unitate, mi-am dorit ca de această sală să se bucure cetăţenii din judeţul Gorj şi autorităţile care au pus umărul la realizarea acestei săli. (...) Cred că este cel mai important eveniment pe care îl avem în ultimii 10 ani de zile, o astfel de investiţie nu o întâlnim în fiecare an şi mă aşteptam la o unitate din partea tuturor politicienilor şi nu numai, şi a oamenilor din administraţie şi a cetăţenilor, văd că cetăţenii ne-au dat o lecţie şi vor participa la toate evenimentele care se vor organiza în această sală. Este surprinzător, dar este o zi prea fericită pentru mine şi pentru comunitatea pe care o reprezint ca să caut eu scuze pentru cei care nu au dorit să vină în această zi", a afirmat Marcel Romanescu.



Edilul a adăugat că a invitat inclusiv factori de decizie de la nivel central, începând cu prim-ministrul Viorica Dăncilă, ministrul Dezvoltării şi cel al Sportului.



Fostul premier Victor Ponta a precizat că a venit "cu bucurie" la Târgu-Jiu la invitaţia primarului Marcel Romanescu şi va veni şi la inaugurarea Stadionului Municipal, punctând că oamenii politici vin la evenimente de genul acesta "dacă îşi respectă alegătorii".



"În primul rând, se întâmplă destul de rar în viaţa unui om politic să şi începi ceva şi mă bucur că, alături de cei de aici, am început proiectul cu sala şi cu stadionul şi să-l şi vezi terminat, că ştiţi că la noi toate se încep şi nu se termină niciodată nimic. Este un moment de bucurie pentru Târgu-Jiu, mă bucur că primarul m-a invitat, am venit cu mare bucurie, o să vin şi la deschiderea Stadionului, sper să inaugurăm şi centura şi celelalte lucruri pe care le-am început. (...) Oamenii politici vin la evenimente dacă îşi respectă alegătorii, dacă nu şi-i respectă şi îl ascultă pe şeful de partid, o să dispară cum au dispărut şi alţii. (...) Poate îi supăr că le spun adevărul şi că, timp de 15 ani, aici, împreună cu oamenii din PSD am făcut lucruri bune şi acum ei nu mai fac", a spus Victor Ponta.



Ulterior, fostul premier a scris pe pagina sa de Facebook că şi el în 2012-2015 a finalizat mari investiţii începute de alţii, însă în prezent îl îngrijorează faptul că în perioada 2016-2018 nu au mai fost lansate şi alte proiecte de această anvergură.



"În 2012 - 2015 am finalizat mari investiţii începute de alţii (A2 începută de Ceauşescu şi A3 de Tariceanu) /am pornit multe construcţii noi sau modernizări radicale pentru şcoli, maternităţi, spitale, drumuri, aeroporturi, etc. Mă bucur extraordinar când văd unele dintre ele finalizate (chiar dacă uneori sunt tratat cu mitocănie - cum a fost la Stadionul din Craiova unde am primit o bucată din vechiul gazon la începutul lucrărilor dar nicio invitaţie la inaugurare) /şi mă doare inima când văd că altele sunt abandonate din cauza incompetenţei, prostiei sau pentru că nu au fost câştigate de Teldrum sau alte firme din 'Cooperativă'. Cel mai tare mă îngrijorează faptul că în 2016-2017-2018 au fost începute ZERO proiecte noi/ aşa că după ce vor fi terminate cele din 2012-2015 România va avea cel puţin 2/ 3ani fără nimic nou. Şi asta este o problemă uriaşă", a spus Ponta, în postarea pe reţeaua de socializare.



El a mai menţionat că aleşii locali, parlamentarii PSD şi prefectul "au primit ordin de la Bucureşti" să nu fie prezenţi la această inaugurare.



"Toţi consilierii locali şi judeţeni ai PSD, parlamentarii şi prefectul au primit ordin de la Bucureşti să nu fie prezenţi la inaugurarea "Sălii lui Ponta" sub sancţiunea excluderii din Partid/ atâta prostie bolşevică nu am crezut să mai existe în România vreodată", a mai scris Victor Ponta pe Facebook.



Valoarea investiţiei de modernizare a Sălii Sporturilor din Târgu-Jiu s-a ridicat la circa două milioane de euro, bani de la Compania Naţională de Investiţii. Printre lucrările efectuate se numără extinderea capacităţii de la 770 de locuri la aproximativ 1.230 de locuri, înălţarea tribunelor, realizarea de tribune pentru zona VIP şi în partea opusă, cu intrare separată, cu foaier separat, înlocuirea suprafeţei de joc, extinderea tâmplăriei, schimbarea faţadelor sălii, redimensionarea instalaţiei de climatizare pentru noua capacitate şi modernizarea vestiarelor şi a grupurilor sanitare, dar şi a celorlalte spaţii conexe.