Victor Ponta, martor în proces, reacţionează la achitarea lui Tăriceanu: 'Asta nu este normal într-un stat de drept'

Victor Ponta reacţionează la decizia ÎCCJ de achitare a lui Călin Popescu Tăriceanu. Fostul premier a fost martor în proces şi afirmă că nu este normal ca procurorii care acuză fără probe să rămână nepedepsiţi.

"Ma bucur foarte mult pentru decizia de achitare pronuntata in cazul lui Calin Popescu Tariceanu- am crezut in nevinovatia sa si am sustinut acest lucru ca martor in fata procurorului de caz si in fata judecatorilor ICCJ.

Salut faptul ca avem judecatori care rezista la orice presiune din afara salii de judecata si se supun doar legii si propriei convingeri/ ma intreb insa ce se intampla cu cei care acuza fara probe si care sa stie prevederile penale ? Nimic ? Asta nu este normal intr-un stat de drept", scrie Ponta pe Facebook.

Preşedintele Senatului a fost achitat marţi, 22 mai, de judecătorii ÎCCJ. Decizia poate fi atacată de DNA în termen de 0 zile, la completul de 5 judecători a ÎCCJ.

Călin Popescu Tăriceanu a fost trimis în judecată de DNA pe 7 iulie 2016 pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului. Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafeţe din pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, Tăriceanu a făcut, sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor cercetaţi în dosarul trimis în judecată.

