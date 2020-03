Victor Ponta, noi detalii despre tensiunile România-China: Ce se întâmplat la videoconferinţa oficială

Victor Ponta, liderul Pro România, oferă noi detalii despre videoconferinţa care a stârnit nemulţumirea Chinei. După dezvăluirile STIRIPESURSE.RO, Ponta denunţă lipsa de interes a autorităţilor române în obţinerea de ajutor din partea autorităţilor chineze în criza coronavirusului.

"In cea mai grava criza de dupa Al Doilea Razboi Mondial - Romania are un Guvern format din sclavi orbi / care nu vor sa vada cat conteaza in aceste momente ajutorul Chinei pentru Italia, Spania, Polonia, Ungaria si Serbia / care nu sunt interesati de experienta acumulata de China in combaterea Coronavirusului si nici de sprijinul material ( masti, echipamente, teste, aparatura medicala) pe care vecinii nostri l-au primit cu recunostinta !

Vineri, la videoconferinta organizata de China cu tarile din Europa Centrala si de Est, au participat toti vecinii nostri la nivel de Ministru / chiar si din Spania ( care nu este deloc in Europa Centrala si Est) a fost Ministrul de Externe / Presedintele Serbiei a multumit Chinei intr-un mesaj video pe care cred ca l-au vazut la fel de multi romani cat si sarbi !

In Romania Ministrul Sanatatii e prea ocupat (e la fitness) sa participe - secretarii de stat nu au primit mandat de la Ministru / noroc ca s-au gasit doi Directori de la MAI si MS sa fie macar prezenti - fara nicio solicitare si fara nicio interventie!

In nume strict personal si la solicitarea unor oameni seriosi si profesionisti am luat legatura cu Ambasada Chinei si autoritatile medicale din China - raspunsurile la cererea de sprijin au fost imediate, pozitive si fara conditii ! Voi face tot timpul ceea ce tine de mine. Dar eu acum sunt doar Victor Ponta - nu sunt Guvernul Romaniei, si cred ca in aceste momente aveam nevoie de guvernanti!

Acesti sclavi orbi ajunsi sa ne conduca in momente cumplit de grele pentru Romania au o singura preocupare acum: cum sa faca achizitii fara numar si fara limita de suma, totul fara licitatie si fara transparenta! Ca de asta este stare de urgenta: sa faca niste “baieti destepti” niste miliarde profit fara sa ii deranjeze nimeni!

Pot sa fure linistiti: acum Guvernul PNL (in frunte cu Gorghiu - spaima copiilor) se preocupa sa mareasca pedepsele penale pentru cei care nu respecta procedurile sanitare! Facem pariu ca nu o sa inceapa cu Senatorul PNL Chitac? Nici cu liderul PNL Orban care a venit la conferinta de presa? Nici cu liberalii care dadeau flori de 8 Martie la pachet cu virusi? Hai ca gasesc ei alti vinovati!", scrie Ponta pe Facebook.