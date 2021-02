Victor Ponta o taxează ironic pe Clotilde Armand: 'Sunt gata să îi donez şi eu bani dacă se apucă de treabă!'

Victor Ponta îi cere primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, să rezolve problema locurilor de parcare şi a staţionărilor nelegale. Fostul premier taxează şi o declaraţie a ui Clotilde Armand referitoare la acte de caritate.

"Asa se parcheaza in Sectorul 1 - zona Zero a Capitalei - si va intrebati de ce suntem toti blocati in trafic?

Dincolo de nesimtirea ( sau inconstienta - sau disperararea ) celor care parcheaza asa blocand total traficul / oare Doamna Primar Clotilde Armand se poate ocupa si de aceasta problema ( in pauzele de la scandalurile zilnice cu toata lumea)?

Sunt gata sa ii donez si eu bani ( ca sa nu isi doneze doar domnia sa) daca se apuca de treaba!", scrie Ponta pe Facebook, publicând o imagine cu două maşini parcate paralel, blocând o stradă.

Ponta face trimitere la o declaraţie neferită a primarului Sectorului 1, făcută în emisiunea "La cină" de la Digi 24. Întrebată dacă a făcut acte de caritate, dacă a donat bani, Armand a afirmat că a donat bani pentru avocaţi ca să se apere în procesele împotriva fostului primar Dan Tudorache.