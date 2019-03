Victor Ponta, primele declarații cu privire la candidatura lui Kovesi la șefia Parchetului European: 'Cearta noastră în România este cearta noastră în România'

Fostul premier Victor Ponta a făcut sâmbătă primele declarații cu privire la candidatura lui Kovesi la șefia Parchetului European, spunând că nu a avut nicio declarație pe marginea acestui subiect pentru că nu a vrut să fie ridicol și să schimbe tot ce a spus invers până acum.

„Am tăcut din gură legat de candidatura dnei Kovesi (c.n. la Parchetul European) dintr-un motiv foarte simplu. Chiar nu vreau să fiu ridicol și să schimb tot ce am zis invers. În 2014, mi-a adus aminte un jurnalist, când am propus-o pe dna Corina Crețu, am zis și eu pe bună dreptate: dragi peneliști, nu vă duceți să o înjurați pe Corina Crețu la Bruxelles, că n-ajuta, ba chiar o să ajungă comisar european. Acum eu nu puteam în 2019 să fiu de acord cu pesediștii care o înjură pe Kovesi la Bruxelles. Cearta noastră în România este cearta noastră în România. Dacă cineva candidează în afara țării, să meargă pe procedurile de acolo, dar nu să ne apucăm să ne spălăm rufele și să ne dăm în cap”, a spus Victor Ponta, la Suceava, într-o conferință de presă.