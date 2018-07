Victor Ponta, profeție NEAGRĂ: atac DEVASTATOR la adresa lui Dragnea și Dăncilă

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că, în acest moment, singurele proiecte de infrastuctură rutieră care sunt inaugurate sunt cele semnate în perioada în care el era premier. Ponta arată că în actuala guvernare nu s-au semnat contracte pentru alte proiecte și România va avea o perioadă în care nu va fi absolut nimic finalizat.

”Deocamdata se finalizeaza proiectele de autostrada negociate si semnate de Dan Sova ( care acum sta in inchisoare - ca sa fie clar ce patesc cei care vor sa faca autostrazi in Romania) /

Dupa mandatul lui Dan Sova de Ministru au mai fost semnate cateva proiecte de catre Ioan Rus in 2015 si ......... din 2016 pana azi ZERO! Absolut niciun contract nou de autostrazi nu a mai ajuns la faza de incepere a lucrarilor - acest lucru inseamna ca , dupa finalizarea acestor proiecte semnate de Sova si Rus vom avea cel putin 3-4 ani in care nu va mai fi absolut nimic de finalizat , nicio panglica de taiat!