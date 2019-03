Victor Ponta pune presiune pe PSD - ori se schimbă, ori dispare: 'Teleormanizarea nu poate funcţiona în toată ţara'

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, vineri, la Timişoara, că partidul său va obliga PSD ori să se schimbe, ori să dispară, aşa cum s-a întâmplat şi în alte ţări din Europa, conform news.ro.

Ponta spune că, aşa cum există USR pe partea dreaptă a politicii, aşa există Pro România pe stânga politicii.

”E bine că există USR pentru că obligă pe PNL ori să se schimbe, ori să dispară. Pe partea stângă există Pro România, îi obligăm pe PSD ori să se schimbe, ori să dispară. Şi până la urmă fiecare va face ceea ce crede că e bine”, a declarat Ponta.

Liderul Pro România a dat exemplul unor ţări din Europa unde s-a întâmplat la fel şi a atacat PSD despre care a spus că s-a ”teleormanizat”.

”S-a întâmplat peste tot în Europa şi se întâmplă. Apar forţe politice noi, dinamice, adaptate la schimbarea socoială şi dacă înţeleg, bine, dacă nu o să păţească ceea ce au păţit cei de la Partidul Socialist Francez care au ajuns la 5%. În Italia vreo 15% şi tot aşa. PSD în loc să se schimbe, s-a teleormanizat, iar teleormanizarea, din punctul meu de vedere este forma feudală cea mai rertrogradă din România. Nu am nicio problemă cu oamenii din Teleorman, am o problemă cu un sistem. Sistemul care are un jupân, îşi pune nişte slugi şi conduce tot. Teleormanizarea nu poate funcţiona în toată ţara. E o formă de pluralitate din secolul XIX, o baroniadă, baroni am avut, vechili şi jupâni, iar PSD aşa se comportă din păcate”, a mai declarat Ponta.