Victor Ponta răspunde la acuzaţiile lui Nelu Iordache: 'Toți hoții speră că ii scapă Dragnea de pușcărie și rămân și cu toți banii'

Victor Ponta reacţionează după ce afaceristul Nelu Iordache, supranumit într-o vreme "regele asfaltului", l-a acuzat că a planificat arestarea sa, împreună cu "grupul de la Cluj". Fostul premier prezintă desfăşurarea evenimentelor din perioada 2001-2012 şi cum s-a ajuns la problemele lui Iordache.

"Firma Romstrade (a lui Iordache) a câștigat în 2011 licitația din fonduri europene pentru autostrada Arad - Nădlac. A semnat contractul și a luat un avans de cam 4 milioane de euro de la UE. A transferat toți banii prin alte firme ale lui. În 2012, când au venit subcontractorii să îi plătească pentru ce lucrau, nu le-a dat banii (că nu avea) și aceștia l-au reclamat. În urma controlului făcut de OLAF și de Autoritatea de Management de la Ministerul Transporturilor, s-a constatat în 2012 că a furat banii și s-a reziliat contractul. Din cauza lui a fost suspendat și tot Programul Operațional Transporturi pentru România cam 1 an de zile. A trebuit să reziliem și să facem altă licitație, am întârziat autostrada 2 ani și am dat de la Buget banii (că el a băgat Romstrade în insolvență). Nu mă încălzește cu nimic faptul că a luat el 6 ani de la Tribunal! Acum, în 2018, a prins și el curaj că scapă cu modificările la Codul Penal făcute de Dragnea și rămâne și cu milioanele furate!", a declarat Victor Ponta pentru STIRIPESURSE.RO.

"Toți hoții ca Iordache și Vanghelie acum speră că ii scapă Dragnea de pușcărie și rămân și cu toți banii furați", a mai afirmat fostul premier din perioada 2012-2015.

Omul de afaceri Nelu Iordache a lansat duminică seară o serie de acuzaţii în emisiunea "Controverse", realizată la B1 de Andrei Bădin. Iordache l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta că l-ar fi arestat pentru a-i lua afacerile, printre care și compania aviatică Blue Air. "În spatele arestarii mele au stat Victor Ponta şi alte grupuri de interese cum ar fi grupul de la Cluj", a spus Nelu Iordache.

"M-am deplasat către Bacău pentru a-l întalni pe premierul României, şi, chiar pe pista aeroportului, în prezenţa angajaţilor mei de acolo şi a tuturor acelora care îl însoţeau pe Victor Ponta, acesta mi-a strigat suficient de tare, în aşa fel încât să fie auzit de toţi cei prezenţi că: „Vezi că în câteva zile te arestez! ” . Ceea ce s-a şi întâmplat, cu o precizie aproape matematică, în doar câteva zile de la această întâmplare, în care am fost ameninţat direct şi cu martori de către premierul României din acel moment ca ”mă va aresta”, exact în data de 2 decembrie 2012, am fost arestat chiar din sediul grupului meu de companii", a precizat acesta.

"Sigur, tot acum la nişte ani distanţă de arestarea mea dubioasă, aveam să aflu cu stupoare ca domnul Ponta practica la scară largă ameninţarea cu arestarea, cu ”băgarea la dubă” şi cu confiscarea afacerilor, aşa cum a facut cu mine, a procedat în acelaşi mod şi cu alţi importanţi oameni de afaceri şi chiar şi cu politicieni, colegi de ai săi de partid dar şi cu adversari", a mai susținut Iordache.

