Victor Ponta, reacție-fulger la 'execuția' lui Tudose: 'Eu am curajul să eliberez țara de ocupația lui Dragnea'

Victor Ponta reacționează la știrea cu privire la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose și demisia acestuia. Fostul premier îi declară război lui Liviu Dragnea, pe care îl acuză că a acaparat țara.

„Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul lui Dragnea!!!

Dupa ce PSD si Camera Deputatilor au fost confiscate de catre Liviu Dragnea , Stanescu si “Cartelul de la Teldrum” din aceasta seara acest grup organizat preia si Guvernul tarii!

Eu am curajul sa ma lupt deschis cu acest “Cartel” si sa eliberez tara de ocupatia lui Dragnea. Acum suntem putini dar asa eram si in 2010 cand am pornit lupta contra lui Basescu - sunt convins ca o sa castigam!”, scrie Ponta pe Facebook.

Comitetul Executiv Naţional al PSD i-a retras luni sprijinul politic lui Mihai Tudose. În urma acestei situaţii, Tudose a anunţat că demisionează din funcţia de prim-ministru.

Vezi și: Pericolul țigărilor electronice: Producătorul iQOS, suspectat că măsluiește testele

Vezi și: Poftele îți transmit mesaje importante. Când este nevoie să mergi la medic?

***