Victor Ponta, replică-fulger pentru Dragnea: 'Ori oamenii ăştia iau aceleaşi droguri, ori mint de îngheaţă apele şi îşi bat joc de toată lumea'

Victor Ponta reacţionează rapid la afirmaţiile lui Liviu Dragnea, de la Antena 3. Preşedintele PSD a susţinut că a avut loc o tentativă de asasinat asupra sa, iar fostul premier afirmă că Dragnea şi Vâlcov ar putea lua aceleaşi droguri.

"Dimineata am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fata cu patronul de la “Phoenicia” la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - ori oamenii astia iau aceleasi droguri si ori mint de ingheata apele si isi bat joc de toata lumea!!! Cand il vad asa verde la fata imi este teama ca prima varianta este cea adevarata! In ambele situatii nota de plata va fi achitata de Romania!", scrie Ponta pe Facebook.

Victor Ponta reacţionează şi la afirmaţia că George Maior ar fi implicat în formarea partidului Pro România.

"Am vazut ca Dragnea a reluat prostia cu George Maior care a facut ProRomania/ cred ca Maior isi merita toate jignirile si minciunile cu care il improasca Dragnea - cat timp nu riposteaza la aceste mizerii ( si tace cum tacea cand se ruga Dragnea de el sa ii angajeze tanara iubita la SRI - sau cand se milogea sa il duca la Washington sa faca poze cu oficiali americani) nu are de ce sa se planga!", mai scrie Ponta.