Victor Ponta RUPE TĂCEREA, într-un interviu pentru ŞTIRIPESURSE.RO: Fostul premier DEZMITE acuzaţiile lui Vanghelie / VIDEO

Fostul premier Victor Ponta rupe tăcerea, într-un interviu acordat în exclusivitate ŞTIRIPESURSE.RO şi dezmite acuzaţiile făcute recent de fostul primar Marian Vanghelie. Fostul lider PSD susţine că Vanghelie minte şi încearcă, prin "dezvăluirile" făcute recent să distragă atenţia de la rezultatele guvernării.

"Eu totdeauna am considerat că Vanghelie e o pată, o ruşine pentru PSD. Până la urmă, e un escroc. Am făcut un lucru bun că l-am dat afară din PSD.

Cred că îşi bate joc de nişte jurnalişti. Ce face? Nu ştiu. Cred că vrea nişte atenţie. Nu îl ia nimeni în serios.

Am văzut o chestie, de-aia zic că îşi bate joc de jurnalişti. Parcă a zis Vanghelie că am fost la Băsescu acasă. Mă uit şi la cameră: Habar nu am avut, nu am fost în viaţa mea la vreo casa de-a lui Băsescu. Nu l-am rugat pe Băsescu să mă pună ministru că nu avea cum.

Nu a existat niciodată nicio listă. O parte din oamenii care au probleme cu legea, inclusiv Vanghelie, au pentru că au furat. Eu am avut probleme, vă aduceţi aminte când scotea Iohannis lista ? Vanghelie, Bunea Stancu, nu zicea niciodată de mine.

"Pe acea listă se află Victor Ponta". Eu sunt trimis în judecată, sunt azi un inculpat. Nu a făcut nimeni nicio listă. Eu mă puneam pe mine pe listă ? doar câinele nu mi l-au anchetat DNA-ul. Sunt nişte miniciuni care prind la o categorie mică de oameni, cu puţini neuroni. E o chestie de făcut tărăboi să nu vorbim de guvernare, de bani. Am lămurit? Nuu a exiszatz nicio listă , niciodată, iar eu şi familia mea suntem toţi pe lista DNA Ploieşti sau a lui Uncheşelu.", a spus Victor Ponta.