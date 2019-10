Victor Ponta sare în apărarea pilotului Emil Dobrovolschi: Ceea ce au făcut Dăncilă și Dragnea este o CRIMĂ

Liderul Pro România, Victor Ponta, apără poziția pilotului TAROM, Emil Dobrovolschi, cel care s-a revoltat pentru numirile politice care se fac la vârful companiei. Ponta susține că Dobrovolschi este un profesionist desăvârșit și are dreptate în momentul în care cere să nu mai fie numiți oameni care n-au nicio cunoștință despre aviație. Ponta consideră că Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea au comis adevărate crime când au numit în funcții de conducere ”habarniști și hoți”.

”Am zburat de multe ori cu o aeronava pilotata de Emil Dobrovolschi - asa cum am zburat de multe ori cu toti pilotii, copilotii si echipajele Tarom / mi-am pus viata mea si a familiei mele in mainile lor si le sunt infinit de recunoscator pentru ceea ce fac ei zi de zi - cu un profesionalism si o responsabilitate pe care nu o intalnesti in alte domenii. Am initiat si sprijinit legislatia speciala privind drepturile legitime ale acestei categorii profesionale speciale - si i-am aparat de demagogii si urechistii care zbiara contra lor in Parlament si pe la televizor!