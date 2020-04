Victor Ponta: Se repetă scenariul din 2010. Guvernul va tăia veniturile oamenilor

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că liberalii vor repeta scenariul din anul 2010, atunci când au tăiat salariile bugetarilor pentru a acoperi cheltuielile. În schimb, Ponta arată că sunt și ”fericiți” ai crizei care produc foarte mulți bani în această perioadă.

”2020 se transforma, din pacate, in 2010 ! Pentru ca PNL este deja PDL ! Sa speram ca vor avea soarta PDL !

1. In timp ce oamenii obisnuiti se scufunda in somaj si probleme - Guvernantii PNL ( PDL) fac afaceri dubioase de milioane de euro / chiar platesc zeci de milioane despagubiri si retrocedari / ca si in 2010 nu ii deranjeaza nimeni cu niciun dosar penal ( coruptia este doar daca sunt altii la Putere / daca sunt PNL - PDL nu exista coruptie)

2. Firmele romanesti sunt distruse sistematic prin deciziile Guvernului / nu se ramburseaza TVA -ul , nu se opresc executarile silite din partea ANAF ( desi Ministrul Citu asa se jura) , procedurile administrative pentru facilitati fiscale sunt atat de birocratice incat nu au acces decat “prietenii” , legea privind amanarile de taxe si contributiile la Buget si a ratelor la banci este atacata de PNL/PDL la CCR pe motiv ca e “populista”

3. Singurele “solutii ” alr celor aflati la Guvernare sunt IMPRUMUTURILE si TAIEREA VENITURILOR OAMENILOR ! Ca si in 2010 sunt scosi in fata cativa milionari autohtoni cu conturi grase in banci, vile, bolizi de lux si yacht uri care ne explica cum “sufera” ei de la criza si cum trebuie taiate salariile tuturor / ca si in 2010 trebuie sa ne uitam doar la televiziunile “oficiale” care ne explica cum Guvernul si Presedintele isi fac treaba foarte bine - asa ca sa tacem din gura chiar daca noua ne este din ce in ce mai rau ! Pana si “laudatorii” sunt aceiasi din 2010 !

4. Ca si in 2010 vedem cum alte tari fac deja strategii pentru iesirea din criza, adopa planuri fiscale, dau facilitati , isi sprijina companiile nationale / ca si in 2010 noi aflam ca “in Romania nu suntem inca in stadiul acela” si ca “cerem voie Comisiei Europene” sa vedem daca ne lasa sa facem ceva pentru noi !

In 2019 ( fara sa anticipez Pandemia ) am spus de multe ori ca ne indreptam spre repetarea anului 2010 - pentru ca avem acelasi fel de oameni cu acelasi mod de gandire la Putere / am sperat ca gresesc - sau ca va fi totusi mai bine decat atunci ! Din pacate este deja mai rau!

Solutiile corecte sunt tot cele din 2012 - o alta viziune economica si sociala , promovata de un alt Guvern ! Singura diferenta pozitiva este faptul ca acum nu trebuie sa asteptam si sa suferim doi ani - putem sa facem schimbarea in 6 luni ! Depinde doar de noi !”, scrie Victor Ponta.