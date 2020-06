Victor Ponta semnalează o anomalie: E foarte ciudat că Iohannis și PNL se adresează bugetarilor și pensionarilor

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a apreciat marți la Digi24 că prin deciziile din timpul epidemiei, președintele Klaus Iohannis și Guvernul PNL iau măsuri prin care se adresează electoratului tradițional de stânga.

„Iohannis si PNL se adreseaza bugetarilor care lucreaza de acasa, pensionarilor care oricum nu pleaca din tara. In schimb, pentru partea dinamica a societatii, le spui 'Stati acasa, ca sunteti in peric0l'. Pericol e mai mare daca te duci de aici la Iasi, sa faci accident. E ciudat ca Iohannis ia masuri paternaliste pentru cei care vor sa stea acasa si sa le dea statul bani. E foarte ciudat ceea ce se intampla, ca dl Iohannis si PNL vorbesc pentru electoratul traditional, bugetar”, a declarat Ponta.

Acesta a explicat că parlamentarii Pro România nu vor vota prelungirea stării de alertă din mai multe motive. „Economic, fiecare zi de restrictii inseamna bani si oportunitati pierdute pentru economia romaneasca. Al doilea argument, strict medical - foarte multe cazuri grave de cancer, diabet, cardiovasculare, nu au fost tratate pentru ca erau spitale COVID, nu pot sa te internezi, s-a amanat tot. Trei: partea de suportabilitate a opiniei publice si ma uitam in sondaje, daca acum doua luni 80% din populatie doreau masuri dure, sa stam in casa, acum balanta s-a intors. Al patrulea si poate cel mai important, ca trebuie sa fim o tara de cetateni, de oameni constienti, nu de copii pe care ii tine profesorul in banca. Mizez ca trebuie sa fim tratati ca oameni maturi, nu ca pe copiii care trebuie tinuti in lesa”, a zis Ponta.

Citește și: SURSE - Miza ascunsă a moțiunii de cenzură: PSD se teme de o migrație a aleșilor locali .