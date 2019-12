Victor Ponta spulberă speranțele alianței USR-PLUS: 'NU vom avea primari aleși din două tururi'. Argumentele liderului Pro România

În contextul în care Alianța USR-PLUS i-a solicitat premierului Ludovic Orban organizarea alegerilor locale în două tururi de scrutin, liderul Pro România Victor Ponta susține că acest lucru nu va fi posibil, precizând că PNL „deţine acum puterea”, iar sistemul actual îi avantajează pe liberali.

„NU - nu vom avea primari alesi din doua tururi / si nici presedinti de consilii judetene alesi de consilieri ( desi ar fi bine pentru situatia democratiei politice din Romania). Iata de ce :

1. PNL detine acum “Puterea” si prefera acest sistem electoral care ii avantajeaza ( primarii lor au prima sansa si vor “transfera” multi primari de la PSD / ministrii, prefectii, toti ceilalti reprezentanti ai Statului vor actiona pentru ei ) ; nu mai au niciun interes sa aplice alt sistem ( cum spuneau cand erau in Opozitie) / povestea cu modificarea legii prin Parlament este doar o pacaleala cu pretextul clasic “noi vrem dar nu se poate” - toti stim ca nu mai este timp pentru modificarea Sistemului de vot de la Locale prin votul parlamentarilor , ca PSD , UDMR si Minoritati au suficiente metode pentru a bloca si ca sesizarea la CCR are toate sansele fiind mai putin de 6 luni pana in ziua votului

