Victor Ponta susţine că Dragnea NU va fi condamnat: 'A fost şi va fi ţinut în braţe pentru că este extrem de util pentru toată lumea'

Victor Ponta, preşedintele Pro România, reacţionează la amânarea procesului lui Liviu Dragnea de la ÎCCJ. Fostul premier susţine că liderul PSD nu va fi condamnat, cel puţin până la finalul lui 2020, pentru că ar fi util adversarilor PSD.

"Sper ca azi s-au lamurit si ultimii naivi (cei din PSD si cei din afara) : nu va scapa niciun procuror sau judecator de Dragnea / doar dvs puteti sa scapati de el la vot!

Dragnea este prea las si fricos si s-a panicat degeba - stia bine ca nu i se va intampla nimic cu procesele pana la sfarsitul lui 2020! Daca e nevoie mai intra la inchisoare un Acar Paun ( Valentin Preda sau Sevil Shaideh) - el insa va scapa mereu prin mijloace din ce in in ce mai urate si mai enervante! Pentru ca asta e rolul lui!

Dragnea a fost si va fi tinut in brate pentru ca este extrem de util pentru toata lumea : el reprezinta un balast electoral ingrozitor, o ghiulea de piciorul PSD - doar el isi taraste Partidul si Guvernul la Inalta Curte la judecata / doar cu el la conducere in 2019-20 PSD va pierde toate alegerile si se va autodiatruge / doar cu el candidat la Prezidentiale sunt toti siguri ca nu va avea PSD Presedinte nici in 2019 si ca ne vom inghesui impotriva lui ca in 2000 impotriva lui Vadim Tudor / doar cu el la conducerea PSD se vor pierde Primaria Bucuresti si toate orasele mari/ cat timp este Dragnea poate si PPE sa arate ca Viktor Orban nu este singura oaie neagra a Europei / cat e Dragnea la Putere au motiv rational si simplu sa nu ne primeasca in Schengen si sa ne taie fondurile europene/ cat se tine Dragnea de scaun au explicatie pentru ca Lazar sa ramana Procuror General si Kovesi un erou al Europei/ numai cand vezi cate ticalosii face Dragnea poti sa inchizi ochii la lipsa de profesionalism si de solutii a PNL si USR !

Toata lumea este fericita cu Dragnea liber si in functie - mai putin romanii!!!", scrie Ponta pe Facebook, susţinând că partidul pe care îl conduce este sigurul "glonţ" al celor care vor să scape de Dragnea.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat luni, pentru 20 mai, judecarea dosarului angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu.