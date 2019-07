Victor Ponta trage semnalul de ALARMĂ, după ce s-a aflat de GAURA din buget: vine nota de plată

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că actuala guvernare PSD-ALDE este iresponsabilă și faptul că deja există găuri neacoperite în buget va duce România într-o situație de criză. El arată că este nevoie de un Guvern similar cu cel pe care l-a condus pentru a ieși din această gaură neagră.

Citește și: PNL taie în carne vie: 12 consilieri locali, EXCLUȘI din partid pentru BLAT la europarlamentare

”De la inceputul anului noi, cei de la ProRomania, am tot tras semnalul de alarma : guvernarea populista si neprofesionista ne arunca intr-o situatie la fel de rea ca in 2009-2010! Din acest motiv am si votat motiunea de cenzura ( nu de dragul PNL si USR care, oricum, nu au pregatit nicio alternativa serioasa la PSD - Alde)!

Si acum, ca si in 2010-2011 , nota de plata a unei proaste guvernari va fi achitata de oamenii obisnuiti si de firmele romanesti - cei bogati si companiile multinationale au mereu variante de salvare!