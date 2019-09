Victor Ponta, un ultim APEL către PSD: Candidat comun la prezidenţiale şi guvern de centru-stânga

Victor Ponta reacţionează la ultimul sondaj CURS publicat de STIRIPESURSE.RO, care arată că Mircea Diaconu ar avea mai multe şanse în turul II al alegerilor prezidenţiale decât Viorica Dăncilă. Liderul Pro România mai lansează un apel către PSD să renunţe la candidatura Vioricăi Dăncilă şi să-l susţină pe Mircea Diaconu. Mai mult, Victor Ponta ar vrea şi la guvernare alătură de PSD şi ALDE, într-un guvern reformat.

Vezi şi: SONDAJ - Turul II al alegerilor prezidenţiale, în funcţie de adversarul lui Iohannis

"In Turul al doilea al Alegerilor Prezidentiale este favorit Klaus Iohannis/ este insa foarte interesant sa vedeti care este contracandidatul care primeste cele mai multe voturi : Mircea Diaconu!

Mircea Diaconu este cel mai dificil adversar pentru KI ( desi s-a lansat de putin timp si este blocat sau injurat de televiziunile finantate de PSD si Guvern) / urmeaza Dan Barna / cel mai facil contracandidat este evident Viorica Dancila .

Inteleg ca smecherii si profitorii care s-au “dezlipit” de Dragnea si acum stau “lipiti” de Dancila nu o lasa sa nu candideze pentru ca le strica lor blaturile si aranjamentele / insa pentru functionarea Guvernului dorinta lor egoista este un dezastru / la fel si pentru PSD .

Am un mesaj clar pentru membrii CEX al PSD care se reunesc maine : haideti sa sprijinim toti un candidat care ne reprezinta si care are sanse mari in turul al doilea lui Klaus Iohannis/ haideti sa ne folosim energia pentru a sustine in urmatoarele 14 luni o guvernare de centru stanga restructurata si reformata / nu distrugeti guvernarea si sansele la Alegerile Prezidentiale pentru orgoliul, interesul si egoismul catorva!

Inca mai este timp - dar foarte putin!", scrie Ponta pe Facebook.