Victor Ponta vede un plan malefic în trei paşi al lui Liviu Dragnea: 'PSD, parlamentari, români! Să ne trezim - cât încă nu e prea târziu!'

După ce Tăriceanu a lăsat să se înţeleagă că s-ar opune unei suspendări a lui Klaus Iohannis, Victor Ponta susţine că Liviu Dragnea are un plan în trei paşi, prin care liderul PSD s-ar salva doar pe el şi pe cei mai apropiaţi colaboratori.

"1. Tot felul de bufoni, scule ale Sputnik si peremisti caraghiosi sunt bagati in fata Liviu Dragnea sa vorbeasca despre suspendare si punerea sub acuzare a lui Iohannis/ ca de obicei el ii impinge de la spate ca sa negocieaze ceva pentru interesele lui personale si apoi se spala pe maini ca Pilat din Pont.

2. Tariceanu intelege jocul si nu rateaza ocazia sa se prezinte ca omul rational si serios / faptul ca PSD iese rau si pare extremist si generator de instabilitate din chestia asta nu il intereseaza nici pe el nici pe Dragnea

3. Aceeasi metoda este practicata si in cazul ordonantelor privind Codul Penal si de Procedura Penala : Dragnea pune cateii sa latre / Tudorel spune ceva din care fiecare intelege ce vrea si nimeni nimic / USR si PNL sar ca arsi in capcana / intre timp Dragnea isi aranjeaza pentru el completul de judecata pe care il crede el “favorabil”, ingheata Dosarul “Teldrum” sau lasa pe altii sa se judece pentru Lacul lui Belina, rezolva ca hotararea privindu-l pe Darius Valcov sa nu se redacteze pana la prescriptie si isi vede bine merci de viata in vilele RAPPS de la Scrovistea si Neptun!

Restul celor care au probleme tot asteapta naivi de peste 2 ani sa “faca dreptate” si pentru ei / multi politicieni, oameni de afaceri sau simplii oameni loviti ca “victime colaterale” in dosarele lui Kovesi, Portocala si Uncheselu erau convinsi ca “prietenul lor Liviu” vine la Putere si ii scapa de probleme ; si asa au ajuns prietenii Radu Mazare si Nicusor Constantinescu sa fie condamnati saptamana asta la ani grei de inchisoare - in plin “Regim Liviu Dragnea” ! Oare acum tot Basescu si Kovesi sunt vinovati ?!?

Intre timp aprobam FAKE Bugetul, continuam propaganda cu FAKE Programul de guvernare , lupta FAKE cu Statul Paralel ( ala alaturi de care fuma pe canapea si caruia ii mangaia ghipsul) si cu “securistii” ( aia carora le ducea vin si le taia porcul ca sa isi arate prietenia)!

Iar Romania urmeaza sa se imprumute in 2019 cu 36 miliarde de ron ( cam 8 miliarde de euro) ca sa finanteze deficitul cheltuielilor din Buget!!!

PSD, parlamentari, romani! Sa ne trezim - cat inca nu e prea tarziu!", scrie Ponta pe Facebook.