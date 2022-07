Victor Ponta, victimă a Wizz Air: 'Îi voi da în judecată!'

Fostul premier Victor Ponta a povestit pe pagina sa de socializare cum i-a fost anulat fără motiv un zbor spre Londra, unde merge împreună cu familia într-o vacanță de 7 zile, și că va da în judecată compania Wizz Air.

„Desi mii de romani o patesc aproape in fiecare zi - nimeni nu ii asculta si nu ii baga in seama ! La ce ma refer : in aceasta dimineata, la ora 4, am trezit fetele sa plecam in vacanta pe care am platit-o si la care viseaza de 6 luni. Stiam ca au mereu probleme - asa ca am verificat aseara tarziu si cursa Wizz de Londra aparea ca plecand la ora 6.30 conform programului. Cand am ajuns la aeroport am constatat, alaturi de alti 200 de romani, ca a fost anulata cursa - pur si simplu. Unii oameni merg la lucru - altii in vacanta - pe Wizz ii doare in cot ! Sa ne descurcam

Noi avem la ora 6 dupa miaza plecarea de la Londra intr-o excursie de 7 zile - si nimeni nu ne asteapta sau ne da banii inapoi pentru ca Wizz a anulat cursa. Deci nu se pune problema ca mergem maine sau in alta zi. In disperare de cauza am reusit sa gasim 4 bilete la British airways ( cu 500 de euro un bilet) si sper sa ajungem la timp.

Bineinteles ca saptamana viitoare ii voi da in judecata - voi cheltui tot eu bani cu avocati si procese - si voi astepta ca judecatorii romani sa imi dea dreptate si sa recuperez banii ( ca nervii si supararea nu)! Scriu acest mesaj pentru ca sunt revoltat - si pentru ca mii de romani patesc la fel si nu au ce sa faca ! Evident ca nimeni din Statul Roman nu se gandeste sa faca ceva in fata unui fenomen ! Patronii Wizz Air incaseaza milioane de euro de la cetatenii romani - dar nimeni nu ii apara pe romani de aceste necazuri care au devenit o regula ( cand propune cineva sa fie taxati suplimentar imediat ii apara cate un “liberal” ) ! Cred ca putini isi permit sau au energie sa plateasca alte bilete , sa dea in judecata si sa faca publica situatia . Asa ca injura si indura ! Uite ca o fac eu - sa vad ce se intampla!”, a scris Ponta pe Facebook.