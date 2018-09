Victor Ponta vine cu marea soluție: cum scapă de Liviu Dragnea și îi rezolvă și problemele cu închisoarea

Președintele Pro România, Victor Ponta, susține că soluția pentru a scăpa de Liviu Dragnea este una simplă. El a explicat că îi va propune președintelui Klaus Iohannis să-l grațieze pe Dragnea, cu condiția ca acesta să lase puterea și să plece în Brazilia.

”Domnul Dragnea are o problemă personală, pe care uman poți să o înțeleg, dar nu poți să scufunzi tot pachebotul pentru că are căpitanul o angoasă? Nu se poate așa ceva! Ar trebui să îi spunem domnului Dragnea că-i dăm amnistia și grațierea, dar el să o ia pe Dăncilă și să ducă în Brazilia. Am să-i propun domnului Iohannis să-l grațieze pe Dragnea, cu condiția să plece în Brazilia (...) Și în SUA, președintele Nixon a demisionat și a fost grațiat de vicepreședintele Ford, cel care i-a urmat”, a spus Victor Ponta, la TVR, în cadrul emisiunii ”România 9”.