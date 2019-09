Victor Ponta vine cu propuneri RADICALE: 300 de parlamentari, 15 județe, desființarea sectoarelor Bucureștiului și înjumătățirea numărului de orașe și comune

Victor Ponta spune că România, cu Viorica Dăncilă la Palatul Victoria se îndreaptă spre colaps. Fostul premier precizează că Guvernul nu va mai avea, în curând, de unde să se împrumute, iar lipsa de viziune a guvernanților este una dintre problemele majore.

Liderul Pro România își prezintă oferta pentru un posibil plan de guvernare. Ponta anunță că soluțiile care ar salva România în fața unei viitoare crize ar fi reducerea numărului de județe la 15, desființarea celor 6 sectoare al Bucureștiului, diminuarea numărului de comune și orașe la maximum 1.500, precum și multe altele.

”PROIECTUL PROROMANIA - pentru o REFORMA ADMINISTRATIVA SI FISCALA

Guvernul Romaniei NU MAI ARE BANI - si , in curand, nu va mai avea de unde sa se imprumute! Administratia Publica a devenit o frana uriasa in dezvoltarea tarii. Lipsa de viziune a actualilor conducatori este mai daunatoare ca niciodata dupa 1989 ; noua criza mondiala bate la usa . Ce solutii avem?

- Din cauza incompetentei si demagogiei Echipei guvernamentale ca si a instabilitatii si blocajelor politice Romania a ajuns din nou intr-o grava criza bugetara si economica ( la fel ca in anul 2009 ) - iar economia mondiala se pregateste deja de o noua “furtuna” - exact cand noi suntem la fel de nepregatiti ca in 2009

- aceasta criza este acoperita mediatic de scandalul politic din jurul unui Guvern nefunctional si de Alegerile Prezidentiale ( tot la fel ca in 2009) - insa nota de plata vine cu certitudine din 2020 si va fi platita ( la fel ca in 2010) de catre firmele romanesti si romanii cu venituri mici !

- Guvernul PSD actual este incapabil sa isi recunoasca greselile si sa gaseasca solutii adevarate ( Pactul pe hartie nu tine loc de bani pentru pensii, salarii si dezvoltare) / Opozitia PNL - USR este incapabila sa vina cu solutii concrete si se multumeste sa acumuleze capital politic strict negativ ( cand Basescu si PDL erau la Guvernare in 2010 s-a format USL care a adaugat criticilor si un proiect concret alternativ) .

- ProRomania considera ca solutiile experimentate de Romania in 2010 ( taieri de pensii si salarii, marirea TVA ) au fost gresite, avand efect prociclic si accentund criza / nu trebuie in noua criza din 2020 sa aplicam din nou acele solutii

La ProRomania suntem o echipa de oameni care, in marea lor majoritate, au facut parte din Guvernul 2012-2015 care a scos Romania din criza si a pus bazele unei dezvoltari economice solide si sustenabile. Este timpul sa venim din nou cu solutii concrete pentru criza bugetara si economica:

1. Reducerea radicala a cheltuielilor cu Administratia Publica prin renuntarea la un sistem invechit, birocratic, politizat si clientelizat si prin digitalizarea actului administrativ prin :

- reducerea numarului de judete de la 41 la 15 ( exact pe formula teritoriala existenta deja a Curtilor de Apel )

- desfiintarea celor 6 sectoare si reorganizarea eficienta a Municipiului Bucuresti

- Reducerea numarului de unitati administrativ teritoriale de la 3300 ( comune, orase, municipii) la maxim 1500 pe criteriile numarului populatiei si al organizarii teritoriului

- reducerea numarului de ministere la 15-18 si a numarului de autoritati si institutii centrale la maxim 50

- Comasarea si desfiintarea acelor strucuri administrative deconcentrate care au atributii de control si reglementare suprapuse

- reducerea numarului de parlamentari la 300 ( 200 deputati si 100 senatori)

- revenirea din 2024 la mandatul prezidential de 4 ani pentru scaderea costurilor electorale si a blocajelor politice

- obligarea prin lege a tuturor autoritatilor administrative de a elibera si pune la dispozitie prin servicii online a tuturor actelor si deciziilor necesare populatiei si firmelor / obligarea prin lege a autoritatilor administrative de a solicita direct documente si autorizatii care provin de la alte autoritati publice ( persoana fizica sau juridica avand doar obligatia prezentarii actelor private care nu se afla in posesia unei institutii publice )

2. Schimbarea sistemului fiscal prin renuntarea la cota unica ( care a avut efecte pozitive in ultimul deceniu dar a generat mari discrepante sociale si pierderi bugetare) si : - impozitarea diferentiata progresiva a veniturilor , proprietatilor si capitalurilor - reducerea taxarii muncii si a investitiilor - revenirea la un raport echilibrat al veniturilor salariale din zona bugetara si cea privata ( pentru a stopa migratia fortei de munca catre institutiile publice ) - eliminarea pentru viitor a tuturor situatiilor care creaza PRIVILEGII legale / a tuturor prevederilor prin care se acorda unor categorii profesionale exceptii de la plata impozitelor sau de la indeplinirea conditiilor generale de pensionare

3. Asigurarea stabilitatii si predictibilitatii fiscale- financiare si investionale prin : - interzicera prin Constitutiei a ordonantelor de urgenta in domeniul fiscal bugetar - prevederea constitutionala prin care orice modificare a legislatiei fiscal - bugetare intra in vigoare doar incepand cu data de 1 Ianuarie a anului urmator - garantarea pe termen de cel putin 25 de ani a regimului fiscal pentru toate investitiile declarate ca fiind strategice in energie, infrastructura de trasnport si retele de date si comunicatii

Aceste solutii nu reprezinta un Program de Guvernare ( pentru ca nu acopera celelalte domenii esentiale - Educatie, Sanatate, Mediu, Aparare, Cultura samd) / reprezinta un Proiect concret pentru iesirea din criza bugetara, ecnomiva si sociala si din blocajul administrativ in care ne aflam deja!

Toata lumea ne spune cum NU se pot pune in practica aceste solutii - iar noi spunem ca TREBUIE facute schimbarile pentru ca Romania nu mai rezista in situatia actuala .

Unii ne spun ca nu sunt bune solutiile noastre - dar nu vin cu nicio varianta alternativa / asa ca solutiile noastre sunt, deocamdata, cele mai bune - pentru ca sunt singurele prezentate.

Altii o sa spuna ca de ce nu am facut aceste lucruri in 2012-2014 / nu am stiu cum, nu am avut experienta si resursele de curaj necesare, nu mai acceptau romanii dupa o criza dureroasa o noua batalie , nu am stiu sa luptam cu “baronii locali” si orgoliile si interesele marunte / am facut in anumite domenii pasi importanti - dar nu am dus procesul de modernizare mai departe / acum STIM si VREM sa facem aceste reforme radicale / si TREBUIE facute

Suntem ProRomania - si avem solutii, nu doar critici ! Pentru ca tinem cu Romania!”, e mesajul lui Victor Ponta.

