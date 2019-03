Victor Rebengiuc îl nimicește pe Dragnea: 'Un om care a profitat de funcţiile care le-a avut, un bugetar care a izbutit să devină un mare potent financiar'

Actorul Victor Rebengiuc este de părere că liderul PSD, Liviu Dragnea, este "un om care a profitat de funcţiile care le-a avut, un bugetar (...) care a izbutit să devină un mare, mare, mare potent financiar şi nu numai financiar, din leafa de bugetar".

Victor Rebengiuc a spus, la emisiunea "În faţa ta", difuzată sâmbătă de Digi 24, că el nu are şi nu a avut niciodată o problemă să spună ceea ce gândeşte.

"(...) pentru mine nu s-a schimbat mare lucru, eu am fost liber şi am vorbit liber - nu mă laud, dar asta a fost pentru că e firea mea aşa, nu pot să spun minciuni, eu nu stiu să mint. În momentul în care spun o minciună, imediat se vede că am minţit şi nu pot să susţin o minciună. Asta e firea mea, aşa sunt eu născut, făcut, învăţat, educat, nu am nicio problemă în a spune ceea ce gândesc", a afirmat el.

Actorul a fost rugat să îl descrie, în mod sincer, pe liderul PSD, Liviu Dragnea.

"L-aş descrie ca un om care a profitat de funcţiile care le-a avut, un bugetar - şi asta este curiozitatea mea mare - care a izbutit să devină un mare, mare, mare potent financiar şi nu numai financiar, din leafa de bugetar. Să-mi explice şi mie, sunt curios, eu nu vreau să-i iau nimica lui, Doamne fereşte. Să mă înveţe, cum ai făcut, dumneata, domnule, de ai avut... eu nu nici nu vreau să am atâtea, nici nu vreau să am cât are el... are familie grea, dar să ne înveţe pe noi, că toată lumea vrea să ajungă să aibă o situaţie materială bună, să se simtă bine, să trăiască confortabil", a spus Victor Rebengiuc.

Despre preşedintele Klaus Iohannis, el a spus: "este un om corect, este un om cinstit, este un intelectual, ceea ce nu e cazul la domnul Dragnea, şi singurul care rezistă, se luptă (...) ca ţara asta să rămână aproape de Europa, să-şi păstreze calitatea de stat de drept, să nu-şi piardă această calitate, ca să nu fie îngropată sub mormanul de minciuni şi de mizerii pe care această camarilă a PSD-ului şi chiar şi a ALDE încearcă să o îngroape".

De asemenea, el a spus că "ar fi fost culmea" ca statul român să sprijine candidatura Laurei Codruţa Kovesi la funcţia de procuror şef european.

"Cum să sprijine aşa ceva, când ei n-au ştiut cum să scape de ea şi nu vor decât să o calce în picioare, asta pentru că a scos la iveală fărădelegile lor. Eu sunt foarte fericit că Codruţa Kovesi a căpătat recunoaşterea luptei ei şi muncii ei din partea Parlamentului European şi toate comisiile alea prin care a trecut, că a fost o selecţie serioasă, făcută de nişte oameni cu pregătire", a mai spus el.