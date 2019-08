George Ogararu după victoria cu Gent: 'Victoria e victorie, suntem triști că nu ne-am calificat. Nu a fost ușor de învins'

Victorie cu gust amar pentru Viitorul. Echipa lui Gică Hagi s-a impus în partida retur din turul 2 preliminar al Europa League, scor 2-1, în fața lui Gent, dar din cauza eșecului suferit pe terenul belgienilor în meciul tur, scor 3-6, câștigătoarea Cupei României a fost eliminată din Europa League, potrivit Mediafax.

"Victoria e victorie, suntem triști că nu ne-am calificat, într-adevăr, dar am întâlnit o echipă foarte puternică, bine organizată, cu jucători valoroși. Nu a fost ușor de învins. Am sperat la 2-1 să ne creem ocazii importante, poate un nou penalty, să mai marcăm o dată și să lăsăm ultimele cinci minute să fie unele de foc, dar nu am reușit să mai marcăm. Jucătorii au evoluat foarte bine, au fost curajoși, au avut încredere și și-au dorit mult calificarea, dar nu a fost să fie", a spus George Ogăraru la finalul partidei, care a vorbit și despre transferul lui Denis Drăguș la Standard Liege:

(n.red. - Întrebat despre declarația lui Gică Popescu, președintele Viitorului, care a spus că 99% Denis Drăguș este jucătorul lui Standard Liege începând cu ziua de mâine, George Ogăraru a afirmat): "Da, așa este, vă confirm acest lucru.

Avem deja exemplul lui Răzvan Marin, consider că fotbalul belgian este foarte puternic și cred că este peste campionatul Olandei, chiar dacă acolo este Ajax. În Belgia 4-5 echipe sunt la un nivel foarte ridicat, au și bugete foarte mari".