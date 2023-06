Video | După ce tancurile Wagner au făcut prăpăd infractructura rutieră din Rusia, reparațiile au început în forță

Primarul din Rostov-pe-Don, Aleksei Logvienko anunţă într-o postare pe Telegram că aproape 10.000 de m² au fost avariaţi de tancuri Wagner. Reparaţiile încep duminică şi urmează să dureze două zile, anunţă primarul, scrie News.ro.

Nu doar tancurile Wagner au avariat drumurile. Amintim că sâmbătă, pe fondul temerilor că formațiunile Wagner se îndreaptă spre Moscova, autoritățile ruse au distrus cu excavatoarele porțiuni din autostrăzi și drumuri care leagă Rostov pe Don de capitala Rusiei.

Forţe din cadrul grupării paramilitare Wagner au părăsit regiunea Lipeţk, situată la sud de Moscova, în care au intrat sâmbătă, într-un marş rebel către Moscova, anunţă duminică autorităţile locale, relatează AFP.

”Unităţile grupării paramilitare Wagner, care s-au oprit ieri (sâmbătă) în regiunea Lipeţk, au părăsit teritoriul” regiunii, anunţă într-o postare pe Telegram serviciul de presă al autorităţilor regionale. Capitala regională Lipeţk se află la 400 de kilometri de Moscova.

Wagner PMC tank got stuck in the gates trying to exit the CIRCUS in Rostov. pic.twitter.com/kKKUC78tii