VIDEO - Iranienii se revoltă pe fondul secetei care a lovit țara. Penele de apă și curent se țin lanț

Protestele continuă în Iran pentru a doua noapte consecutivă pe fondul lipsei de apă și a întreruperilor de curent.

Protestatarii supărați din cauza lipsei de apă au mărșăluit pe străzi joi târziu într-o provincie bogată în petrol din sud-vestul Iranului. Poliția pare să fi deschis focul pentru a dispersa mulțimile, au arătat videoclipuri online, potrivit timesofisrael.

Nu este clar dacă cineva a fost rănit sau arestat în protestele din mai multe orașe din provincia Khuzestan, inclusiv capitala sa, Ahvaz. Mass-media de stat iraniană nu a raportat despre tulburări începând de dimineața zilei de vineri.

Clipurile arătau oameni care aprindeau anvelopele, blocând drumurile în furie. Polițiști anti-revolte în căști și camuflaje de camuflaj s-au luptat cu manifestanți.

Cei din videoclipuri au scandat în arabă, cerându-le pe alții să li se alăture. Provincia găzduiește etnici arabi care se plâng de discriminare de către teocrația șiită din Iran.

În trecut, îngrijorările legate de apă i-au scos pe manifestanții furioși pe străzi în Iran. Țara se confruntă cu întreruperi dese de apă și curent de mai multe săptămâni în urmă, urmare a ceea ce autoritățile descriu ca o secetă care a lovit națiunea. Precipitațiile scăzuseră cu aproape 50% în ultimul an, lăsând barajele cu aprovizionare cu apă în scădere pentru a alimenta țara.

Protestele din provincia Khuzestan vin în timp ce Iranul luptă prin valuri repetate de infecții în pandemia coronavirusului și în timp ce mii de lucrători din industria sa petrolieră au lansat greve pentru salarii și condiții mai bune.

Iranians in Khuzestan are taking over streets protesting the repression regime in #Iran. Be their voice!#IranTruth#IranNationwideProtestspic.twitter.com/l6Dzh7cUUX