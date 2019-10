VIDEO - Rudy Giuliani, un nou AVERTISMENT: 'Să stai cu ochii pe România. Fii atent la România!'

Avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a revenit, joi, cu un avertisment legat de afacerile fostului vicepreședinte al SUA, Joe Biden, în România, scrie universul.net.

„Sean, aș dori să urmărești nu numai ce se întâmplă în China. Vreau să stai cu ochii pe România. Fii atent la România!”, i-a spus Giuliani realizatorului emisiunii de la Fox News.

Citește și: Dan Barna vorbește despre cea mai proastă variată de guvern: ar fi imposibil de explicat românilor

România este tot mai des invocată în mijlocul celui mai mare scandal politic de peste ocean, cel în care Donald Trump și Joe Biden, principalii rivali ai alegerilor prezidențiale din 2020, se acuză de abuz de putere și corupție.

„Avem multe dezvăluiri. Încă n-am ajuns la România. Stați să vedeți când ajungem la România. Uitați ce mă preocupă: omul e un escroc, un mare escroc și și-a bătut joc de Statele Unite”, spunea avocatul lui Donald Trump, fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani în urmă cu câteva zile.

Giuliani: "We go to China, told you about Romania, I got another country that we have on the list." pic.twitter.com/2M8k3AkmXq