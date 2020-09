VIDEO - Tudor Băluţă, gol de senzație în meciul cu Chelsea

Fotbalistul Tudor Băluţă a înscris un gol spectaculos în partida câştigată de echipa under 23 a clubului Brighton, scor 2-0, pe teren propriu, în faţa formaţiei similare a Chelsea FC, în Premier League 2.

Băluţă a marcat în minutul 7, cu un şut de la mare distanţă.

Al doilea gol a fost înscris de Cashman, în minutul 83.

Tudor Băluţă a jucat până în minutul 45.

Brighton's Tudor Băluță intercepts the ball in midfield and lobbed the keeper from 45 yards out. pic.twitter.com/mkrYkT0zVL