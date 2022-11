VIDEO| Cântăreaţa şi actriţa americană Jennifer Lopez a revenit pe reţelele de socializare şi a anunţat că va lansa un nou album de studio

Cântăreaţa şi actriţa americană Jennifer Lopez a profitat de cea de-a 20-a aniversare a albumului ei "This Is Me... Then" şi a revenit pe reţelele de socializare pentru a anunţa că va lansa în curând un nou album de studio, care se va intitula "This Is Me... Now", informează vineri CNN.

"This Is Me... Now" va fi următorul proiect al vedetei pop şi "va descrie călătoria emoţională, spirituală şi psihologică pe care Jennifer Lopez a întreprins-o în ultimele două decenii", potrivit unui anunţ oficial.

În urmă cu câteva zile, Jennifer Lopez şi-a şters toate conţinuturile publicate pe conturile ei de pe reţelele de socializare, iar gestul său a stârnit numeroase speculaţii despre un anunţ iminent al vedetei pop, potrivit Agerpres.

"Incluzând cântece confesionale, reflecţii asupra încercărilor ei din trecut, celebrări ale iubirii marcate prin vocea sa puternică şi inconfundabilă, 'This Is Me... Now' dezvăluie copilăria ei dificilă, relaţiile eşuate şi incredibila sa călătorie spirituală pe care a întreprins-o", precizează acelaşi comunicat de presă, citat de revista Rolling Stone.

Albumul original, "This Is Me... Then", a fost lansat pe 25 noiembrie 2002.

Acel material discografic a fost dedicat logodnicului ei de atunci, actorul Ben Affleck. Discul conţine single-ul de mare succes "Jenny From the Block", precum şi un cântec special despre Ben Affleck, intitulat "Dear Ben".

Viitorul album "This Is Me... Now" va conţine un single care se va intitula "Dear Ben pt. II".

Jennifer Lopez şi Ben Affleck s-au căsătorit în iulie 2022, la aproape 20 ani după prima lor despărţire.