Video| Din cauza foametei, sute de argentinieni, printre care și minori, s-au organizat pe WhatsApp pentru a jefui supermarketuri

Jefuirea unui centru de distribuție și o tentativă de jefuire a supermarketurilor din Rawson, Argentina, pe fondul unei crize economice cu o inflație anuală care atinge 64%, a dus la arestarea a 36 de persoane, printre care femei și minori.

Autoritățile din San Juan au declarat că vor cere guvernului național să împiedice cele aproape 40 de persoane arestate pentru tentativa de jefuire a unui supermarket să primească beneficii de securitate socială.

Incidentele violente, în urma cărora mai mulți polițiști au fost răniți, au avut loc la un supermarket Chango Más din orașul Rawson. În total, au fost arestați 36 de bărbați și femei, potrivit perfil.com.

Potrivit secretarului provincial pentru securitate și ordine publică, Carlos Munizaga, "manifestanții erau din Rawson și din orașul vecin La Bebida, fiind ulterior luați într-o dubă care a fost furată" și au fost chemați la jafuri prin intermediul rețelelor de socializare și WhatsApp.

La supermarket, operațiunea poliției i-a împiedicat pe protestatari să intre cu forța în incintă și, potrivit oficialului, "un alt grup de persoane a reușit să intre, rupând un oblon, la un distribuitor aflat în apropiere", dar "poliția i-a oprit înainte ca aceștia să fugă de la fața locului".

Intenția de a jefui magazinul a fost bine organizată și a devenit mai virală decât se aștepta. Acest lucru i-a determinat pe proprietarii sucursalei să afle și să alerteze poliția locală, care a fost pusă în alertă pentru orice situație suspectă în zonă. În plus, au organizat o operațiune de prevenire.

"În total sunt 36 de persoane reținute, inclusiv femei, bărbați și minori, în două secții de poliție diferite din Rawson", a adăugat Munizaga. "Nu vreau să-i identific pe cei responsabili, dincolo de autorii jafurilor. Vom merge până la autorii moralli", a avertizat el.

