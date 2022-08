Video| Fostul avocat al lui Trump, Rudy Giuliani: 'Începem să trăim într-un stat fascist'

Fostul avocat al lui Trump, Rudy Giuliani, a declarat luni că "începem să trăim într-un stat fascist", după ce a fost informat că este ținta unei anchete din Georgia privind alegerile din 2020.

"Este doar o nouă profanare a celui de-al șaselea amendament. Eu am fost avocatul său de cazier în acel caz. Declarațiile pe care le-am făcut sunt fie sub incidența privilegiului avocat-client, pentru că au fost între mine și el, fie au fost făcute în numele lui pentru a-l apăra", a declarat Giuliani pentru Newsmax.

"Când începi să transformi avocații în inculpați atunci când își apără clienții, începem să trăim într-un stat fascist. Iată, deja mi-a fost percheziționat biroul de avocatură. Nu credeam că voi vedea vreodată așa ceva", a declarat acesta.

Avocatul lui Giuliani a confirmat că acesta a fost vizat în cadrul unei anchete care analizează eforturile pe care fostul președinte Trump și aliații săi le-au întreprins pentru a anula rezultatele alegerilor din 2020 și care este condusă de un mare juriu special din Georgia.

Citația pentru Giuliani îl identifică pe acesta ca fiind atât "avocat personal al fostului președinte Donald Trump, cât și ca avocat principal al eforturilor juridice ale campaniei Trump care urmăresc să influențeze rezultatele alegerilor din noiembrie 2020 în Georgia și în alte părți".

În citație, se afirmă că Giuliani a oferit mărturii și probe în efortul de a demonstra că în Georgia au avut loc fraude electorale în 2020, inclusiv o înregistrare video cu " personalul electoral de la State Farm Arena din Atlanta, care prezenta cum membrii personalului electoral produceau "valize" cu buletine de vot ilegale din surse necunoscute, fără ca supraveghetorii electorali să le vadă".

Citația susține că, în timp ce oficialii din Georgia au dezmințit filmulețul rapid după faptă, Giuliani a continuat să facă afirmații potrivit cărora ar fi avut loc o fraudă electorală, inclusiv folosind imaginile video.

"Există dovezi că declarația martorului la audiere a făcut parte dintr-un plan coordonat de campania Trump în mai multe state pentru a influența rezultatele alegerilor din noiembrie 2020 în Georgia și în alte părți", se arată în citație.

