Video| Incendiu uriaş în cea mai mare pădure de pini din Liban

Echipele de intervenţie depun mari eforturi miercuri pentru a ţine sub control un uriaş incendiu izbucnit în cea mai mare pădure de pini din Liban, o ţară în care criza economică profundă a redus capacităţile de luptă împotriva acestui tip de dezastre naturale tot mai frecvente, informează AFP.

Elicoptere ale armatei libaneze, voluntari şi pompieri s-au reunit marţi seară pentru a încerca să stingă acest incendiu, care a izbucnit în regiunea Dinniyeh din nordul Libanului.

"Din păcate, sezonul incendiilor de vegetaţie a început în pădurea Batramaz din Dinniyeh", a declarat ministrul Mediului din Liban, Nasser Yassine, care s-a deplasat miercuri în această regiune, potrivit Agerpres.ro.

"Este posibil ca incendiul să fi fost declanşat intenţionat", a adăugat el.

Guvernul libanez ar putea să solicite ajutor oficial din statul învecinat Cipru, a continuat Nasser Yassine, în contextul în care Libanul se confruntă cu o criză economică fără precedent, ce a paralizat capacităţile statului de a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, care s-au înmulţit în ultimii ani mai ales din cauza schimbărilor climatice.

Lacunele guvernamentale au stârnit nemulţumirea activiştilor ecologişti, care avertizează împotriva distrugerii ultimelor comori naturale din această ţară situată în Orientul Mijlociu.

"Cea mai mare pădure de pini din Orientul Mijlociu arde", a scris militantul ecologist Paul Abi Rached pe reţelele de socializare.

În iulie 2021, agenţii de intervenţie au avut nevoie de mai multe zile pentru a controla flăcările ce au devastat pădurile de pini din nordul ţării, în urma cărora o persoană a murit şi multe altele au fost strămutate.

În toamna anului 2019, Libanul s-a confruntat cu incendii de pădure devastatoare la sud de capitala ţării, Beirut, iar autorităţile locale au întâmpinat mari probleme în ţinerea sub control a flăcărilor.

A fost o dovadă de neglijenţă din partea autorităţilor publice, au considerat atunci numeroşi libanezi, care au declanşat câteva săptămâni mai târziu o mişcare de proteste populare pentru a cere alungarea de la putere a unei clase politice acuzate frecvent de corupţie şi de incompetenţă.

#Lebanon : Fires breaking out again in pine forests - this time major conflagration in Danniyeh region in north #الضنية pic.twitter.com/4hLEg3Wlc7