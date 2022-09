Video| O maşină Aston Martin și costume purtate de Daniel Craig, vedetele unei licitaţii 'James Bond'

De la o maşină pentru cascadorii Aston Martin DB5 la costume purtate de Daniel Craig în ''No Time to Die'', o serie de obiecte de recuzită şi memorabilia sunt oferite spre vânzare în cadrul unei licitaţii de caritate prilejuite de aniversarea a 60 de ani a acestei francize cinematografice, informează Reuters.

Vânzarea, desfăşurată în două părţi, se va ţine miercuri sub forma unei licitaţii live şi sub forma unei licitaţie online deschise până la Ziua James Bond, pe 5 octombrie - data când a avut loc premiera mondială a primului film despre celebrul agent secret britanic - ''Dr. No'' -, în 1962.

Vedeta loturilor este maşina folosită pentru cascadoriile pline de de adrenalină din ''No Time to Die'' pe fundalul uimitor al locuinţelor în peşteri din oraşul italian Matera, potrivit Agerpres.

Cu un preţ estimativ de la 1,5 milioane de lire sterline la 2 milioane de lire sterline (1,62 milioane de dolari la 2,16 milioane de dolari), este una dintre cele opt copii fabricate pentru film.

''Extern, arată exact ca DB5 pe care îl asociem cu toţii lui James Bond, intern, este o bestie complet diferită, capabilă de toate cascadoriile incredibile şi de şofatul de care au avut parte în Matera'', a declarat pentru Reuters Adrian Hume-Sayer, directorul colecţiilor private şi emblematice de la Christie's, precum şi directorul vânzării James Bond,

Alte loturi includ o clachetă ''No Time to Die'' cu un preţ estimat între 5.000 şi 7.000 de lire sterline, precum şi costume purtate de membrii distribuţiei filmului printre care Rami Malek în rolul personajului negativ Safin şi Lashana Lynch, în rolul agentului Nomi.

Câteva ţinute purtate de Craig în ultima sa apariţie ca Bond sunt de asemenea prezente în licitaţie, inclusiv un costum tactic pentru scenele finale. Are un preţ estimat cuprins între 15.000 şi 20.000 de lire sterline.

Mai sunt şi alte vehicule, ceasuri şi costume precum şi obiecte de recuzită din diverse filme Bond.

Sumele încasate în urma licitaţiei ''Sixty Years of James Bond'', care cuprinde un total de circa 60 de loturi, vor merge către diverse organizaţii de caritate.

Evenimente diverse sunt planificate pentru a marca aniversarea în timp ce fanii Bond speculează cine va fi următorul interpret al personajului.

''Ei bine, nu ne gândim la următorul capitol încă, celebrăm doar lansarea 'No Time to Die' şi cea de-a 60-a noastră aniversare'', a precizat pentru Reuters producătorul Michael G. Wilson.

''Şi cred că atunci când se va termina, până la finalul anului, vom începe să ne gândim unde mergem în continuare''.