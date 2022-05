Video| 'Rhino', cel mai recent film al regizorului ucrainean Oleg Sentsov, a deschis Festivalul de Film European

"Nosorih/Rhino", cel mai recent film al lui Oleg Sentsov, cineast-simbol al rezistenţei naţionale ucrainene şi apărător înarmat al Kievului asediat, a fost proiectat joi seară în deschiderea Festivalului de Film European (26.FFE), la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României.

"Împreună cu partenerii din cadrul EUNIC România, împreună cu institutele culturale europene prezente la Bucureşti, am decis că este foarte important să transmitem acest mesaj de solidaritate şi să avem un focus special în contextul internaţional atât de complicat pentru Ucraina, focus care se materializează şi prin filmul din această seară, dar şi prin alte filme ucrainene programate pe parcursul zilelor festivalului, coproducţii între diverse ţări europene şi Ucraina. Cred, încă o dată, că printr-un astfel de program cum este Festivalul Filmului European este necesar să transmitem acest mesaj de solidaritate şi de empatie", a spus preşedintele Institutului Cultural Român (ICR), Liviu Jicman, la gala de deschidere a evenimentului, potrivit Agerpres.ro.

Jicman a transmis "un mesaj de pace, de optimism".

"Încercăm să transmitem totuşi un mesaj de pace şi de optimism şi, aşa cum este caracteristic pentru filmul european, încercăm să vedem lucrurile echilibrat într-o lumină nu încărcată de un optimism fals, dar nici de un pesimism artificial", a subliniat preşedintele ICR.

Şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, a salutat revenirea în sălile de cinema.

"Ne-a lipsit această atmosferă de a fi unul lângă altul, de a fi faţă în faţă. Unii dintre dumneavoastră, am văzut, sunt încă timizi sau anxioşi cu privire la acest lucru, dar, cu siguranţă, este o realitate pe care ne dăm seama că am luat-o ca fiind de la sine înţeleasă şi anii de pandemie ne-au arătat că nu este aşa, dar, iată, suntem înapoi în sălile de cinema", a afirmat Chiriac.

Ea s-a declarat "un fan" şi un "partener de cursă lungă" al 26.FFE şi a pledat pentru "dialogul nostru despre viitorul Europei" în condiţiile războiului din Ucraina.

"De 26 de ani suntem şi noi în efortul de a promova filmul european în România. Suntem, în acelaşi timp, la câteva zile depărtare de marea noastră celebrare, Ziua Europei. În acest context de război, dialogul nostru despre viitorul Europei, despre noi în Europa trebuie să se poarte şi privind la ce se întâmplă acum, în aceste momente, în Mariupol, în Bucha, în Harcov. (...) Mă bucur să îl salut în sală pe domnul Păun Rohovei, însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România. Dragă Păun, şi de pe această scenă dorim să-ţi transmitem ţie şi ţării tale că suntem alături de voi pentru totdeauna, pe termen lung. (...) Speranţa mea şi poate şi certitudinea noastră este că nu vom regăsi Ucraina doar în această secţiune specială a festivalului de film, ci parte deplină a comunităţii europene cât de curând", a mai spus Ramona Chiriac.

Despre importanţa continuării în format fizic în sălile de cinema a Festivalului Filmului European a vorbit preşedintele EUNIC România, Robin Ujfalusi, directorul Centrului Cultural Ceh, în timp ce însărcinatul cu afaceri a.i. al Ucrainei în România, Păun Rohovei, le-a mulţumit organizatorilor pentru includerea în festival a secţiunii dedicate filmului ucrainean.

"Ţara mea, care se află practic de facto în Europa, cu părere de rău, astăzi, prin vărsare de sânge, îşi apără opţiunea şi viitorul său în această Europă. Cred că e unicul stat din Europa care îşi apără în aşa fel opţiunea sa pentru a deveni de iure membru al unei familii europene şi euroatlantice. Curajul, avântul de patriotism al concetăţenilor mei, al nostru, credinţa în Dumnezeu cred că ne vor ajuta să ne apărăm până la capăt această opţiune de a fi demni, de a fi liberi, de a trăi într-o ţară democrată, într-o mare familie europeană, alături inclusiv şi de România şi de alte state care ne sunt foarte aproape", a transmis diplomatul ucrainean.

Acesta s-a declarat "impresionat" şi le-a mulţumit autorităţilor române, societăţii civile şi românilor pentru ajutorul acordat "încă din primele zile ale acestui război barbar adus de regimul de la Moscova".

Despre ediţia 26 a Festivalului de Film European, la gală au mai vorbit directorul artistic al 26.FFE, Cătălin Olaru, şi regizorul Monica Stan, ambasador onorific al 26.FFE, autoarea spotului de promovare a evenimentului, prezentă în programul 26.FFE cu "Imaculat", laureat cu trei premii importante la Festivalul de film de la Veneţia.

O producţie Ucraina, Polonia, Germania, 2021, drama "Nosorih/Rhino" a fost selecţionată anul trecut în secţiunea Orizzonti la Festivalul de film de la Veneţia şi de atunci a fost prezentă în multe festivaluri din întreaga lume.

Regia şi scenariul sunt semnate de Oleg Sentsov, imaginea - Bogumil Godfrejow, montajul - Karolina Maciejewska, muzica - Andriy Ponomariov.

Din distribuţie fac parte actorii: Serhii Filimonov, Yevhen Chernykov, Yevhen Grygoriev, Alina Zevakova.

"Rhino" este produs de Arthouse Traffic, Cry Cinema, Apple Film Production, Ma.ja.de Fiction şi distribuit de Sofia Neves - WestEnd Films.

Filmul a avut premiera la Rotterdam în 2012 şi este o autobiografie, Sentsov însuşi concurând în tinereţe la turnee de jocuri video.

"Acesta nu este un film despre delincvenţă, crime şi împuşcături. Este despre un bărbat care a trăit lucrurile astea şi care acum poartă o povară interioară căreia încearcă să-i facă faţă", afirma Oleg Sentsov.

Trama filmului pare una obişnuită. La început hoţ mărunt, tânărul Rhino urcă rapid în ierarhia infractorilor din Ucraina anilor '˜90. Rhino a cunoscut doar forţa şi cruzimea, dar fără nimic de pierdut. "Ar putea găsi în sfârşit o cale de salvare?", este întrebarea pe care o lansează realizatorii.

Printre premiile obţinute şi participările la festivaluri se numără, în 2021: Stockholm IFF (Best Film, Best Actor), Batumi ArtHouse IFF (Best Actor), Venice FF (Orizzonti), Warsaw IFF, India IFF, CPH:PIX, Thessaloniki IFF.

Oleg Sentsov este regizor de film, scriitor, fost prizonier politic şi activist pentru drepturile omului. S-a născut în 1976 în Simferopol, Crimeea, Ucraina.

Ca regizor, Sentsov este cunoscut pentru Gamer, care spune povestea unui adolescent care participă la concursuri de jocuri video şi are o viaţă complicată într-un sat ucrainean.

Sentsov este condamnat în Rusia la 20 de ani de închisoare pentru terorism după ce a protestat în Piaţa Independenţei din Kiev împotriva anexării Crimeei de către Rusia în 2014.

În 2018, când încă era în închisoare, a primit Premiul Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire.

Cineastul a fost eliberat în 2019, ca parte a unui schimb de prizonieri între Moscova şi Kiev.

În prezent, încă din primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina, Sentsov s-a alăturat forţelor de apărare teritorială ale Ucrainei.

26.FFE se va desfăşura în perioada 5 - 11 mai, reunind 31 de lungmetraje, dintre care 21 vor fi proiectate în premieră naţională.

Festivalul va avea o importantă componentă de producţii ucrainene, dincolo de aceasta organizatorii propunând "filme noi şi foarte noi" care au trecut prin festivaluri de prestigiu precum Cannes, Berlin, Veneţia, Locarno, Rotterdam sau Karlovy Vary. Nu vor lipsi nici filmele-eveniment, semnate de nume mari ale cinematografiei mondiale precum Paolo Taviani, Christoffer Boe sau fraţii D'Innocenzo.

La Bucureşti, filmele vor fi proiectate la Cinematograful Elvire Popesco şi la Cinemateca Eforie. Ediţia din Timişoara va fi marcată prin organizarea unui eveniment de gală pe 10 mai, la Cinema Victoria, proaspăt reabilitat, unde va avea loc proiecţia filmului "Numbers" al regizorului Oleg Sentsov.

26.FFE se va încheia, în oglindă, cu distopia aceluiaşi Oleg Sentsov "Numere"/"Numbers", regizată de la distanţă, în 2020, din spatele gratiilor, cu ajutorul colaboratorului său, Akhtem Seitablayev.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, sub egida EUNIC România, în parteneriat cu ambasadele, centrele şi institutele culturale europene.