VIDEO| Surpriza primită de Jennifer Lopez de la iubitul ei Ben Affleck de Ziua Îndrăgostiţilor

Pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiţilor, Ben Affleck i-a făcut cadou iubitei sale, Jennifer Lopez, un videoclip pentru piesa ei "On My Way" pe care l-a realizat el însuşi, relatează online ziarul spaniol ABC.

Ben Affleck (49 de ani) şi Jennifer Lopez (52) au avut în urmă cu aproape două decenii o relaţie timp de doi ani şi chiar şi-au anunţat logodna în 2002, însă nunta prevăzută pentru 2003 a fost anulată.

Motivul principal al despărţirii celor doi au fost neînţelegerile legate de contractul prenupţial pe care JLo i-l propunea spre semnare lui Ben şi care îl restricţiona pe actor din punct de vedere comportamental şi financiar.

După 18 ani, în vara anului 2021 cuplul Bennifer - acronimul lui Jennifer Lopez şi Ben Affleck - a revenit mai puternic ca niciodată, iar cei doi actori se afişează din nou împreună mai fericiţi şi mai îndrăgostiţi ca oricând.

Pe 14 februarie, Ben a dorit să-şi demonstreze dragostea printr-un videoclip pe care el însuşi l-a regizat pentru piesa "On My Way", interpretată de Jennifer Lopez în filmul "Marry Me" şi pentru care a folosit imagini din viaţa lor reală, potrivit Agerpres.ro.

"Voi împărtăşi cu voi ceva foarte special şi personal, pe care în mod normal nu l-aş împărtăşi decât prietenilor apropiaţi", a scris JLo, postând pe site-ul său clipul primit de la Ben de Ziua Îndrăgostiţilor.