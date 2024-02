VIDEO/ Ucrainenii lovesc din nou pe teritoriul Rusiei - Un depozit de petrol este în flăcări după ce a fost atacat cu drone

„Ca urmare a unui atac al unui UAV ucrainean în regiunea Kursk, a avut loc un incendiu la un depozit de petrol. Potrivit primelor informații, nu au fost victime”, a informat el.

Guvernatorul a precizat că toate serviciile speciale lucrează la fața locului și a făcut apel la calm.

Un depozit de petrol a fost atacat în regiunea rusă Kursk, în noaptea de 14 spre 15 februarie. Potrivit unor surse consultate de RBC, în spatele atacului respectiv, se află Direcția Principală de Informații (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev.

"Ținta a fost lovită cu succes" - a declarat o sursă din cadrul serviciilor secrete ucrainene. Este vorba despre depozitul de petrol "Polevaia" din regiunea Kursk, situată în sud-vestul Rusiei. Anterior, rușii au raportat un incendiu puternic izbucnit la depozitul de petrol, după producerea unei explozii. Pe Telegram, au fost publicate imagini de la locul incidentului.

Guvernatorul regiunii Kursk a transmis că depozitul de petrol a fost atacat cu drone, ceea ce a dus la izbucnirea incendiului. Oficialul rus a asigurat că nu au fost înregistrate victime.

Ukrainian drones strike a Russian oil depot in the city of Kursk in Russia.



The Ukrainians have been delivering blow after blow against Russian energy infrastructure in recent weeks pic.twitter.com/cZRmDeO8F7