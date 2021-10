VIDEO| Un guvernator din Iran a fost pălmuit în timpul unui discurs: Incidentul ar avea legătură cu vaccinarea

Un eveniment de prezentare a unui guvernator iranian nou numit a fost întrerupt abrupt sâmbătă, după ce un bărbat a urcat pe scenă şi l-a pălmuit. Se pare că incidentul are legătură cu campania de vaccinare anti-COVID.

Zeinolabedin Khorram, noul guvernator al provinciei Azerbaidjanului de Est, era pe scenă ţinând un discurs la Moscheea Imam Khomeini din oraşul Tabriz din nord-estul oraşului, când a avut loc incidentul.

Un videoclip postat online de agenţia de ştiri Fars din Iran, arată un bărbat care se îndreaptă calm spre Khorram, îl plesneşte în faţă şi apoi îl împinge. Membrii echipei de securitate pot fi văzuţi apoi alergând spre atacator şi trăgându-l de pe scenă, potrivit Mediafax.ro.

Incidentul este unul atipic pentu ţara unde nivelul de securitate este foarte ridicat. La eveniment au participat ministrul de Interne al ţării, reprezentanţi ai biroului preşedintelui şi alţi oficiali de stat.

Agenţia de ştiri Tasnim l-a identificat pe atacator ca fiind Ayoub Alizadeh, membru al forţelor armate ale ţării. Infractorul a spus poliţiei, după ce a fost arestat, că l-a pălmuit pentru că era supărat că la o clinică vaccinarea femeilor nu era făcută tot de o femeie ci de un bărbat, potrivit raportului întocmit de poliţie.

„Cu siguranţă, motivul acestei persoane a fost personal şi nu a avut nicio legătură cu numirea guvernatorului", precizat un parlamentar din regiune.

#IranProtests#EastAzarbaijan—during the inauguration ceremony of the new Provincial Governor, #IRGC commander Zeinolabedin Khorram, one of the audience goes to the stage and slaps him.



Notably, the regime's interior minister had participated in the event.pic.twitter.com/B4dwHm6ucw