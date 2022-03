VIDEO| Un scurtmetraj dezvăluie modul în care practicile obişnuite ale fermierilor bulgari ameninţă supravieţuirea vulturilor egipteni

În timp ce perechile de vulturi egipteni se pregătesc să revină în Bulgaria spre sfârşitul lui martie, un scurtmetraj gratuit dezvăluie modul în care practici obişnuite ale fermierilor ameninţă supravieţuirea aici a acestei păsări ameninţate la scară globală.

Realizat de Societatea Bulgară pentru Protecţia Păsărilor (Bulgarian Society for the Protection of Birds - BSPB), filmul cu durata de şapte minute, intitulat "An Invisible Threat to the Egyptian Vulture" (O ameninţare invizibilă pentru vulturul egiptean) arată cum folosirea momelilor otrăvite, a pesticidelor şi a medicamentelor veterinare toxice ameninţă această specie dar şi alte specii de păsări de pradă din Bulgaria.

După cum se poate vedea în film, o echipă BSPB a identificat la faţa locului, în ultimele refugii rămase pentru vulturul egiptean din nordul Bulgariei şi din estul Munţilor Rodopi, o serie de practici antropice periculoase. În această ţară au rămas cel mult 26 de perechi de vultur egiptean şi aceste păsări nu pot supravieţui fără acţiuni de conservare ţintite, potrivit Agerpres.ro.

În plus, practicile agricole locale trebuie să fie atent revizuite prin creşterea păşunilor locale şi a numărului de ierbivore domestice, prin promovarea agriculturii prietenoase cu mediul, prin conştientizarea riscului de a trata animalele domestice cu produse antiinflamatorii şi cu alte medicamente potenţial periculoase şi prin gestionarea conflictului om-prădător.

Filmul face parte din proiectul Egyptian Vulture New LIFE care este în desfăşurare între iulie 2017 şi sfârşitul lui 2022 cu sprijin financiar al Programului LIFE al UE. În cadrul proiectului, instituţii şi organizaţii din 14 ţări din Balcani, Orientul Mijlociu şi Africa lucrează împreună pentru a întări cea mai estică populaţie europeană de vultur egiptean prin măsuri urgente de conservare care se adresează ameninţărilor majore cunoscute în arealele de reproducere şi de-a lungul rutelor de migraţie. În Bulgaria, (proiectul n.r.) Egyptian Vulture New LIFE vizează stabilirea de sanctuare pentru aceste păsări în care să nu existe pericolul reprezentat de otravă şi să dispună de suficientă hrană.

Săptămâna trecută, un hoit otrăvit a dus la moartea a patru vulturi negri în sud-estul Bulgariei, o specie considerată dispărută conform Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Cele patru păsări au fost reintroduse în Bulgaria de organizaţii de mediu bulgare, olandeze, spaniole şi germane care implementează împreună proiectul Bright Future for Black Vulture LIFE.