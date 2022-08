VIDEO | Vremea a luat-o razna - Una dintre cele mai aride zone de pe Terra, afectată de ploi excepţionale

Ploi intense şi foarte rare care au căzut vineri în celebra şi deşertica regiune Vale a Morţii (Death Valley) din California au provocat inundaţii de proporţii şi au condus la izolarea a aproximativ 1.000 de persoane, a anunţat parcul naţional care administrează zona, informează sâmbătă AFP, potrivit Agerpres.

California's Death Valley hit by severe flooding after 2/3rds of annual rainfall in one day pic.twitter.com/0vQ3X3mLEp