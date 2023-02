Video | Activiștii au turnat sute de litri de vopsea pe șoseaua din fața Ambasadei Rusiei la Londra

Un grup de activiști a turnat joi sute de litri de vopsea galbenă și albastră pe drumul din fața Ambasadei Rusiei din Londra pentru a crea un steag ucrainean uriaș înainte de aniversarea unui an de la invazia Moscovei, informează agenția Reuters.

Grupul de campanie "Led By Donkeys" (conduși de măgari, trad.) a oprit traficul înainte de a împrăștia peste 300 de litri de vopsea pe șosea, folosind roabe și perii, pentru a realiza steagul de 500 de metri pătrați.

"Ucraina este un stat independent și un popor cu toate drepturile la autodeterminare", a afirmat grupul într-un comunicat.

"Existența unui steag ucrainean masiv în fața ambasadei (președintelui rus Vladimir Putin) din Londra va servi pentru a-i reaminti acest lucru".

Moscova spune că invazia sa a fost justificată de preocupări legate de securitatea sa.

Poliția metropolitană din Londra a declarat că trei bărbați și o femeie au fost arestați sub suspiciunea de daune penale și obstrucționarea circulației.

Anvelopele mai multor vehicule au fost acoperite de vopsea în timp ce treceau peste ea, lăsând urme colorate de-a lungul drumului care mărginește Hyde Park și Kensington Gardens.

Grupul a declarat că vopseaua este non-toxică, fără solvenți și cu uscare rapidă, este lavabilă și a fost concepută pentru arta rutieră.

