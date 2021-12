VIDEO Afaceristul timișorean care a făcut PRAF CINCI mașini și a spulberat doi pietoni CONTRAZICE probele video: Eu mergeam cu viteză normală!

Autorul accidentului extrem de grav produs săptămâna trecută în Timișoara, un om de afaceri local, doctorul Jabri Ahmad Tabrizi, se apără contrazicând probele video. Deși pe imaginile cu accidentul se vede clar cum mașina condusă de el intră cu viteză amețitoare în intersecție, acesta susține că el conducea normal, dar că a apăsat accelerația pentru că i s-a făcut rău la volan. Deși pe surse s-a aflat, din cadrul IPJ Timiș, că acesta ar avea epilepsie, acesta nu știe de nicio boală și spune că va face analize să afle ce anume are.

"În ceea ce mă privește pe mine, eu am avut o problemă medicală. Am pierdut conștiința și m-am trezit în spital și aici am terminat toată discuția, nu am cu cine vorbi. Toate camerele de filmat pe care poliția le-a ridicat. Eu mergeam cu viteză normală. În dreptul secției de poliție numărul 3 din Calea Șagului, eu mă apropiam să mă opresc la semafor. În acel moment am pierdut conștiința. Nu mai știu ce s-a întâmplat. Îmi povestesc oamenii care erau în spatele meu chiar au luat legătura cu mine, unul mă știa. Mi-a spus că la un moment dat ai luat volanul, ai ieșit din coloană, ai ieșit din coloană, ai intrat în intersecție și ai acroșat mașina și ai lovit cei doi oameni. E o doamnă care a venit și a deschis ușa imediat până nu a ajuns poliția și a vorbit cu mine și mi-a spus că aveam ochii deschiși dar nu știam ce e cu mine. M-am trezit la spital după o oră, diagnosticul e clar, pierdere de conștiință. Sunt trimis să fac RMN, nu mi s-a putut face azi. Mașina are vreo 400 de cai, ca să prindă suta, e vorba de 4.5 secunde", a explicat doctorul Jabri Ahmad Tabrizi, la emisiunea Bursa Afacerilor, de la postul local Tele Europa Nova.