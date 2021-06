VIDEO Afirmații șocante din partea consilierului lui Erdogan: Amenința Grecia cu războiul

Mesut Hakkı Caşın, consilier pe teme de siguranță al președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, a făcut afirmații șocante în timpul unui interviu difuzat de televiziunea turcă – a spus că premierul grec Kyriakos Mitsotakis este bătut în cap și a amenințat Grecia cu războiul.

„Turcia este pe deplin pregătită. Așteptăm în tranșee. Suntem răbdători, dar nu dormim”, a spus el pentru CNN Türk.

„Cum a fost și Mustafa Kemal Atatürk răbdător și apoi a dat ordin să se deschidă focul asupra grecilor, pe 26 august 1922”, spune el, amintind de războiul Greco-Turc din 1919-1922, când turcii au ucis 100.000 de civili greci în timpul retragerii forțelor grecești.

„Nu ar trebui să uite asta. De ce ne incitați, în stil american? Dacă nu ați învățat din istorie, vă vom preda din nou”, spune Caşın.

„Ce spun [premierul grec] Kyriakos Mitsotakis. Eu îi spun Mitso-bătut-în-cap. Amice, amintește-ți că turcii ți-au salvat tatăl.”

Nice, positive messages to NATO allies ahead of Brussels @NATO leaders' summit. Turkish President #Erdogan's advisor Hakki Casin vows to drown Greek troops in Aegean waters if #Greece does not behave. pic.twitter.com/TRgq5FUK8b