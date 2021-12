VIDEO Alec Baldwin face dezvăluiri în primul interviu acordat după tragicul incident de pe platoul de filmare pentru 'Rust': 'Nu am apăsat pe trăgaci'

Actorul şi producătorul Alec Baldwin a declarat într-un interviu acordat ABC News că nu a tras cu arma pe platoul de filmare pentru „Rust”, unde a murit împuşcată Halyna Hutchins, director de imagine, şi a fost rănit regizorul Joel Souza.

„Nu aş îndrepta vreodată arma spre cineva şi să apăs pe trăgaci. Nicioodată”, i-a spus el lui George Stephanopoulos de la ABC News legat de incidentul din luna octombrie, conform news.ro.

Interviul a fost înregistrat marţi şi va fi difuzat în SUA joi seară.

Stephanopoulos a descris discuţia lor de 80 de minute ca „intensă”. Jurnalistul a spus, în avanpremiera interviului, că Baldwin, în vârstă de 63 de ani, este „devastat” şi „foarte sincer şi deschis”.

„Am făcut mii de interviuri în ultimii 20 de ani la ABC. Acesta a fost cel mai intens pe care l-am trăit”, a explicat el la emisiunea „Good Morning America”.

Baldwin este cunoscut pentru rolurile din filme ca „Glengarry Glen Ross” şi „The Hunt For Red October”, precum şi pentru portretizarea lui Donald Trump la emisiunea „Saturday Night Live”.

Interviul a fost primul acordat de el în faţa camerei legat de incident, cu excepţia unei scurte declaraţii acordate TMZ în octombrie, în încercarea de a opri paparazzi să îi urmărească pe el şi familia lui.

Atunci, el a descris incidentul ca „un episod la un trilion” şi a spus că accidente de acest fel au loc foarte rar pe platourile de filmare.

Hutchins a fost împuşcată şi ucisă în timp ce Baldwin repeta cu ceea ce credea că este un pistol sigur, fără muniţie reală, pe platourile de filmare la „Rust”, în New Mexico.

Este considerat că s-a descărcat atunci când el l-a scos din toc în timpul repetiţiei pentru o scenă.

Hutchins, dusă la spital cu un elicopter, a murit din cauza rănilor. Regizorul Joel Souza, în vârstă de 48 de ani, a fost rănit.

Potrivit informaţiilor primite de poliţie, Baldwin a primit arma din partea asistentului de regie, Dave Halls, care a spus că nu ştia că exista muniţie reală şi a precizat atunci că este neîncărcat, anunţând „cold gun”.

Halls a primit arma de la Hannah Gutierrez-Reed, armurierul în vârstă de 24 de ani al producţiei.

Întrebat de Stephanopoulos cum a ajuns un glonţ adevărat pe platoul de filmare, Baldwin a răspuns: „Nu am idee. Cineva a pus un glonţ real în armă. Un glonţ care nici nu trebuia să fie pe proprietate”.

Avocaţii lui Gutierrez-Reed au spus că ea nu ştia de unde au apărut gloanţele. Acest fapt reprezintă centrul anchetei poliţiei.

Săptămâna aceasta, investigatorii au obţinut mandat de percheziţie a sediului unui furnizor de arme din SUA. Poliţia a aflat că muniţia pentru film a venit din mai multe surse, inclusiv de la PDQ Arm & Prop.

Potrivit depoziţiei, proprietarul companiei care furnizează muniţie, Seth Kenney, a declarat anchetatorilor că glonţul real ar fi putut fi din „muniţie reîncărcată”. El a subliniat că muniţia pe care a oferit-o producţiei consta în gloanţe oarbe.

